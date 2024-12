Os dois estúdios que ficaram de fora da CCXP 24 — e fizeram falta

Nos últimos quatro dias, a CCXP (Comic Con Experience) 2024 reuniu milhares de pessoas, principalmente fãs de cultura geek, no Expo São Paulo, na zona sul da capital paulista, ofertando centenas de lojas, várias ativações e uma série de painéis diversificados para entreter seu público cativo. Grades estúdios e emissoras estiveram presentes com estandes gigantescos e dinâmicas que remetem às suas produções, sendo eles: Warner Bros., Amazon Prime Video, Paramount, Apple TV+, Globo (e Globoplay) e SBT (e +SBT). Entretanto, duas empresas grandes ficaram de fora do evento — no sentido de montagem de estande próprio: Netflix e Disney — e fizeram falta. Os dois estúdios se fizeram presentes de outras formas, em lojas de presentes, como a Dream e a Marvel Stores, que vendem produtos exclusivos do conglomerado do Mickey; em algumas esculturas espalhadas pelo pavilhão, como do Stitch e de Arcane, da Netflix; e com alguns painéis de entrevistas, caso dos filmes de selo Star Original Productions da Mauricio de Sousa Produções.

Apesar de não terem se pronunciado oficialmente sobre a ausência de seus estandes na CCXP, Disney e Netflix realizaram neste ano seus eventos próprios voltados para os fãs de seus conteúdos. Enquanto a Netflix promoveu seu evento Tudum com a oferta de latas promocionais que continham presentes de fãs de séries como Bridgerton, a Disney investiu na D23, um evento focado na divulgação do calendário de estreias de Marvel, Pixar, Star e Disney, e que teve sua primeira edição no Brasil, com ativações, estandes, entre outras coisas.

A decisão de direcionar seus esforços para eventos individuais, porém, parece uma falha do ponto de vista estratégico de divulgação. Ao ficar de fora da CCXP, a Netflix, por exemplo, perdeu a oportunidade de levar o público a novas experiências que remetessem à Round 6, sua série de maior sucesso que estreia a aguardadíssima segunda temporada daqui pouco mais de duas semanas, no dia 26 de dezembro. Sem contar outras produções de sucesso, como Stranger Things, que estreia sua última temporada no ano que vem, The Witcher e Black Mirror, que também poderiam ter ativações. Um desperdício.

A Disney conseguiu usar seu evento exclusivo para promover Capitão América: Admirável Mundo Novo e

Thunderbolts, as duas maiores apostas da Marvel no ano que vem, além de fortalecer sua marca e seu legado no país, mas, dado a lotação de suas lojas de presentes no evento, um estande com a Branca de Neve, que ganha um live-action no ano que vem, teria feito vários fãs felizes também.

Vale dizer que os outros estúdios agradaram bastante o público. O Prime Video ofereceu experiências divertidas de The Boys, Fallout e Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder; a AppleTV+ levou fãs de Ruptura para dentro da empresa Lumon; e a Globo teve filas demoradas para quem queria gravar uma cena de Vale Tudo. Para quem consome conteúdo de todos os estúdios, o evento não foi uma perda de tempo, é claro.

