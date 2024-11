Como Kylie Jenner e Marina Ruy Barbosa viraram personagens icônicas do cinema

Na onda do filme “Wicked”, em que as protagonistas Cynthia Erivo, intérprete da bruxa Elphaba, e Ariana Grande, a Bruxa Boa, Glinda, recriaram o famoso pôster do musical da Broadway, algumas celebridades também arriscaram se colocar no lugar de personagens em pôsteres de filmes icônicos, com direito a toda uma produção: de figurinos (ou não) a cabelos semelhantes e poses parecidas.

A top model Kylie Jenner, por exemplo, se despiu completamente para uma sessão de fotos que replicava o pôster de “Striptease”, filme estrelado por Demi Moore em 1996. Colocada como uma “fantasia de Halloween”, Kylie foi criticada por justamente não estar usando nenhuma roupa que remetesse a uma fantasia – estava nua, sentada de pernas cruzadas com seus longos cachos castanhos balançando ao vento, exatamente como Demi. Acima da foto sexy, as palavras “Kylie Jenner STRIPTEASE”, escritas com a mesma fonte do cartaz original.

Já Marina Ruy Barbosa incorporou uma femme fatale para dar sua versão à “Gilda”, personagem mais famosa de Rita Hayworth (1918-1987). Embora a atriz tenha sido fiel ao vestido preto tomara que caia, em um dos cartazes (ela fez dois), no outro optou por um modelo vermelho, com os dizeres “There never was a woman like Marina” (Nunca houve uma mulher como Marina), referenciando a famosa frase que eternizou a icônica Gilda.

Propaganda de Tequila

Matthew McConaughey e sua esposa, Camila Alves, também aderiram à brincadeira para promover sua marca de tequila orgânica, Pantalones. Para isso, recriaram o pôster de “Como Perder um Homem em 10 Dias”, filme que o ator americano estrelou ao lado de Kate Hudson, em 2003. No cartaz, porém, McConaughey aparece sem calças e a modelo com o mesmo vestido amarelo usado por Kate, sobre a frase “How To Lose Your Pants in Ten Ways” (Como perder suas calças, em 10 maneiras).

Veja os pôsteres originais e suas novas versões:

