Quem diabos é essa? Por que o visual vamp de Nicole Kidman causou tanto burburinho

Para promover o thriller erótico “Babygirl”, em que protagoniza cenas picantes com Harris Dickinson e que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, Nicole Kidman anda fazendo várias aparições em tapetes vermelhos. Diferente da CEO sexy do filme, porém, a atriz vem seguindo uma estética de beleza clean, com looks minimalistas e românticos.

Isso até o Gotham Awards, premiação realizada em Nova York, quando surpreendeu Deus e o mundo ao surgir em um visual de inspiração gótica, que não só a afastou completamente de seu estilo usual, como a deixou quase irreconhecível.

O que aconteceu?

“Quem diabos é essa?”, perguntaram algumas pessoas, franzindo a testa, até se certificarem que realmente se tratava da estrela. O cabelo levemente texturizado e a maquiagem dramática, feita com delineador pesado e lábios escuros estilo vamp, no entanto, fez todo sentido combinados ao vestido preto estilo duchesse da Dolce & Gabbana, ressuscitado da coleção de outono de 1998 da marca italiana.

Com motivos florais pintados à mão, um toque distintamente feminino ao vestido preto, Nicole mergulhou no glamour do final dos anos 1990, em um look quase teatral. O que poderia ter parecido fora do lugar, se comparado a suas outras aparições recentes, ali e naquele momento funcionou.

Afinal de contas, pode não ter sido a versão mais conhecida da atriz como a conhecemos, mas é inegavelmente uma das mais ousadas, e exatamente por isso, a mais interessante. Não é todo dia que se verá a estrela se inclinar tanto para essa estética, mas quando acontecer, é bom lembrar que se trata de Nicole Kidman, de quem, definitivamente, pode se esperar o inesperado.

“Extraordinária”

Em tempos, Nicole Kidman comemorou a indicação ao Globo de Ouro em suas redes sociais, qualificando a lista da categoria – que inclui a brasileira Fernanda Torres – de “extraordinária”

Veja o look vamp de Nicole Kidman:

