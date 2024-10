Além de “Ainda Estou Aqui”: Por que temos que falar do estilo de Fernanda Torres?

Estrela brasileira da vez e cotada para uma indicação ao Oscar, Fernanda Torres anda roubando a cena em todos os festivais internacionais de cinema, não só pela aclamada atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, como também por seu estilo sofisticado em cada aparição no tapete vermelho.

Em tom discreto e minimalista, a atriz tem feito escolhas por looks de tons sóbrios – especialmente preto e azul, com raras pontuações em estampadas gráficas como o conjunto Bottega Veneta, composto por uma camisa de viscose e saia da coleção de inverno 2025, que escolheu para atravessar o red carpet do 62º Festival de Filmes de Nova York.

Da mesma marca italiana é o elogiado conjunto de blazer e calça preto que Fernanda usou no 68º Festival de Cinema de Londres. O look all black da coleção Pre-Fall 24 trazia ainda um cinto de couro amarrado na cintura e uma bolsa clutch de nó, além de um par de mules de salto da mesma etiqueta, com styling assinado por Antonio Frajado.

Já para o Festival de Veneza, Fernanda atraiu todos os holofotes bordo de um modelo com decote ombro a ombro de Alexandre Herchcovitch, feito em cetim duchess duplo de seda pura azul marinho envelhecido, saia fluída e corpete ajustado no corpo.

Veja os looks: