Orgulho dos cachos e marca plus size: o estilo de Beatriz Souza

“Mulherada, pretos e pretas do mundo todo, acreditem: é possível”, disse Beatriz Souza ao saber da explosão de números do seu perfil no instagram, que de 150 mil passou a 1,3 milhões de seguidores em menos de uma hora.

Essa frase, porém, também diz muito sobre o estilo da judoca, que além de vencedora da primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris, é orgulhosa de ser uma mulher preta. “Fui inspirada por outras mulheres e quero inspirar”, disse ela, em suas redes sociais.

Conforto e ancestralidade

Só ver, por exemplo, os cabelos, que vão dos cachos ao black power ou tranças, que carregam identidade, luta e história em seus vários significados relacionados à ancestralidade africana. “Sou mulher sim, negra, linda, com cachos maravilhosos, e que independentemente do meu cabelo ou da minha cor, sou extremamente forte e capaz de conquistar o mundo”, completou.

Como boa esportista, a maior parte de suas aparições traz Beatriz de “judogi”, vestimenta do judô, que muitos chamam de kimono (em japonês, “coisa de vestir”) ou em uniformes esportivos. Mas fora dos tatames, percebe-se que a brasileira gosta de se vestir de forma confortável – até para se casar com o ex atleta de basquete, Daniel Souza, optou por usar um par de tênis combinado ao tradicional vestido longo e branco de noiva.

Ela também é sócia de uma marca de roupas plus size chamada Nega Chic. “São roupas de tamanhos grandes porque é muito difícil para a gente, que é grande, tem costas largas encontrar roupas. Não só por ser mais gordinha”, disse a judoca ao canal Podsport. “O tamanho G de uma loja de departamento não entra no meu braço e eu queria muito achar loja roupa grande que coubesse em mim, me fizesse me sentir bem e não fosse feio. Não quero comprar roupa grande com estampa de vovó”, completou.

Fã de rap, trap e Harry Potter

Em música, Beatriz gosta de estilos que cantam a conscientização contra o racismo, as desigualdades e a violência como o rap e o trap. Já em filmes e séries, é fã de Grey´s Anatomy e Harry Potter. “Seria amiga da Hermione”, disse ela, sorrindo.