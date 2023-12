Onda de Calor: como cuidar do seu jardim sob o sol escaldante do verão

Nos últimos meses, as conversas cotidianas giram em torno de um tema inescapável: o calor intenso que tem assolado o Brasil. Com recordes históricos de temperatura, o país enfrenta ondas de calor persistentes e nada indica que o verão, que se inicia no próximo dia 22, vai dar uma trégua. Nesse contexto, enquanto os humanos correm em busca de sombra e ar-condicionado, surge a preocupação: como proteger as plantas do jardim?

O paisagista João Queiroz tranquiliza os entusiastas da jardinagem, destacando a resiliência das plantas diante das adversidades climáticas. “As plantas estão aqui há muito mais tempo do que nós. Seu corpo passou por milhares de anos de evolução para sobreviver ao que vier sem sair do lugar, então elas estão preparadas”, assegura. Contudo, ele oferece algumas dicas valiosas para garantir a saúde e vitalidade de suas plantas em meio ao calor abrasador.

Hidratação Essencial

Antes de mais nada: água. Se no calor, a primeira coisa que nós, humanos, temos que fazer é redobrar a hidratação, com as plantas não é diferente. Em períodos de temperaturas mais altas, a rega pode ser feita até duas vezes ao dia. Mas atenção ao horário, prefira sempre regar pela manhã bem cedo ou à noite. “Quando começa a esquentar, os estômatos já estarão fechados e elas não vão aproveitar essa água”, explica João.

O especialista diz que molhar as folhas também pode ser benéfico, mas isso deve ser feito somente à noite, caso contrário, o efeito lupa acaba queimando as folhas. Há ainda uma estratégia valiosa para os amantes de plantas que têm variedades em ambientes internos: regar sempre que chover. A combinação de baixa pressão atmosférica e alta umidade do ar induz as raízes a absorverem mais água do solo, proporcionando um boost de hidratação.

Continua após a publicidade

Espécies Resistentes para um Jardim Radiante

Para aqueles que desejam se dedicar à jardinagem durante o verão escaldante, João Queiroz recomenda algumas espécies robustas que prosperam sob o sol inclemente.

Portulaca grandiflora (foto), também conhecida como Onze Horas, é uma suculenta nativa e resistente, com muitas flores coloridas.

Mentha spicata, o famoso Hortelã, resiste muito bem ao sol e é uma espécie de fácil propagação. Comestível, seu consumo pode oferecer inúmeros benefícios à saúde, seja no chazinho ou misturada a sucos e outras preparações

Lantana camara, ou simplesmente Camará, é uma planta resistente a altas temperaturas. Sempre florida, a espécie pode atrair a visita de inúmeras borboletas.

Bougainvillea spectabilis, traz a beleza da primavera mesmo com os termômetros nas alturas. Resistente e adaptável, pode ser uma trepadeira ou se transformar em um lindo arbusto com flores rosas e roxas.

Plantas que Amam o Calor: Uma Delícia para o Paladar

Nesse segmento, o sol é quase sempre muito bem vindo. Algumas plantinhas que adoram um bom calor são:

– Alecrim, pode ser ingerido in natura, como tempero, em pó ou ser usado na forma de óleo.

– Sálvia, esta erva perfumada harmoniza com receitas mais leves e pode ser usada tanto no preparo quanto para finalizar os pratos.

Continua após a publicidade

– Manjericão, combina com pratos com tomate, azeite, queijos e pode ser usado como tempero em omeletes, ensopados, peixes, frangos, saladas, sopas ou molho.

– Pimenta Malagueta, para aqueles que gostam de borogodó. A espécie vai muito bem com o sol e traz um calor todo especial para suas preparações.

Continua após a publicidade

Com estas dicas, é possível desfrutar da exuberância das plantas mesmo nos dias mais quentes. E contar com a ajuda da natureza para suportar as elevadas temperaturas.