O ‘papelão’ de Arlindinho após término com Erika Januza

Depois de seu relacionamento com a atriz Erika Januza chegar ao fim de forma pública e polêmica, o cantor Arlindinho utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido. Em uma nota publicada em seu perfil no Instagram na última quarta-feira, 29, ele diz que “poderia falar sobre versões, interpretações ou circunstâncias”, mas o que é realmente importa é que suas atitudes “decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso”.

“A Érika, quero pedir desculpas publicamente. E reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é”, escreveu o herdeiro de Arlindo Cruz. “Não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho apenas a responsabilidade de aprender com isso”, completou, afirmando que está buscando a ajuda de “profissionais” para lidar com “algumas coisas” – que não foram esclarecidas.

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Erika e Arlindinho anunciaram publicamente estar em um relacionamento em dezembro de 2025, com muitos comentários positivos acerca da química entre o casal. No entanto, o romance chegou ao fim de forma anticlimática, quando o músico foi flagrado saindo de uma casa de swing no Rio de Janeiro, acompanhado de duas mulheres.

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