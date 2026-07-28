‘Depois da lama que me colocaram’: Erika Januza fala sobre término com Arlindinho

A atriz Erika Januza se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com o cantor Arlindinho. Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira, 28, Erika disse estar indo trabalhar após ter sido colocada “na lama” e se emocionou ao falar do término, afirmando não “saber mais responder” o que é o amor.

“Bom dia, gente. Depois da lama em que me colocaram, estou aqui dirigindo, indo trabalhar. Deus é tão bom que fiquei de folga nos últimos dias, visitei minha família”, disse ela, enquanto se dirigia para as gravações da novela A Nobreza do Amor. “A partir de agora, se perguntar o que é o amor para mim, eu não sei responder. Não sei explicar mais. Quem sabe um dia”, completou, emocionada.

Erika e Arlindinho assumiram publicamente o relacionamento em dezembro de 2025, ganhando o carinho do público. No entanto, boatos sobre uma crise entre o casal já tinham vindo a público nas últimas semanas, com a divulgação de um vídeo de Arlindinho saindo de uma casa de swing no Rio de Janeiro acompanhado de duas mulheres, sendo o estopim para um término definitivo.

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