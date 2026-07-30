Erika Januza chora em programa ao desabafar sobre término com Arlindinho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Erika Januza usou o Saia Justa desta quarta-feira, 29, para desabafar sobre seu término com Arlindinho. Depois de apagar fotos do casal e deixar de seguir o sambista, ela contou como se sente atualmente.

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“Nessa semana, minha vida virou um caos, não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha. Entreguei tudo de bom que eu tinha para entregar, e não me arrependo. Não me arrependo de ter compartilhado momentos felizes e de ter vivido, porque eu amei. Vivi uma história muito feliz, estava tudo certo e, de repente você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão”.

Erika e Arlindinho assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2025. O término virou assunto em meio a um flagra do cantor na saída de uma casa de swing, no Rio de Janeiro.

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