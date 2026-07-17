O encontro entre Virginia e Luísa Sonza que surpreendeu fãs
Cantora e influenciadora se encontraram na Itália
Uma foto publicada pela modelo Nicole Bahls repercutiu nas redes sociais ao reunir as influenciadoras Virginia Fonseca e Duda Freire com a cantora Luísa Sonsa na Itália. Com a legenda “as meninas resolveram sair”, o registro foi rapidamente compartilhado entre fãs, com muitos comentários de fãs surpresos. “Chocado com a Luísa, best friend da Virginia”, disse um internauta. “Engraçado que elas rodam o mundo como se fosse o quintal de casa”, afirmou outro.
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