A mudança no corpo de Virginia Fonseca antes de viagem à Europa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Virginia Fonseca fez um retoque de bumbum assim que chegou no Brasil, após a temporada nos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo. A influenciadora digital aterrizou em São Paulo nesta quarta-feira, 8, e foi direto ao consultório de um médico especializado em harmonização corporal fazer a aplicação. “Dar uma manutenção na bunda, porque verão europeu (está chegando)”, disse nas redes sociais. Vini Jr., ex-namorado da empresária, mora na Europa e foi para Ibiza logo depois da eliminação brasileira.

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