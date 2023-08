Novo livro de Bob Wolfenson retrata cenas do Brasil por meio do jeans

Símbolo de rebeldia e juventude, o jeans faz 150 anos como a mais duradoura e democrática peça do vestuário para qualquer gênero. E é ele que aparece como fio condutor comum entre as imagens de “Ouro Azul”, novo livro do fotógrafo Bob Wolfenson e do stylist Paulo Martinez, que retrata pessoas, em seus momentos mais puros. Como uma peça de roupa tão corriqueira e versátil, surge sem preconceito, em qualquer idade, gênero, corpo; em uma pluralidade de locais e regiões em múltiplas e incontáveis versões.

“Fotografar personagens das mais diversas características e origens, vestindo jeans pelo Brasil, foi uma tarefa linda e livre de qualquer imposição”, diz Wolfenson a VEJA. “O nome do livro diz tudo: garimpamos e encontramos ouro azul”, completa o fotógrafo.

Para construir essa narrativa de personagens reais identificados por meio de seus códigos de vestuário, a dupla percorreu estados brasileiros como o Pará, Santa Catarina, Ceará, Bahia e São Paulo, com a ideia de compilar essas histórias e, assim, trazer à tona a ampla diversidade e riqueza cultural brasileira, incluindo o uso do índigo, algo que para os autores deve ser preservado para as próximas gerações.

Com 78 fotografias, “Ouro Azul” é uma publicação da Luste, Ateliê Editorial & Multimídia.

Continua após a publicidade

Siga