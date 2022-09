Nova temporada do reality sobre coquetelaria ‘Bar Aberto’ começa na quinta

O reality show “Bar Aberto“, focado na disputa entre bartenders amadoras do Brasil, chega agora à terceira temporada. A estreia acontece nesta quinta-feira (15), e os novos episódios serão transmitidos sempre às quintas, ao meio-dia. O programa é promovido pela Pernod-Ricard, dona de marcas como Chivas, Absolut, Beefeater, Lillet e Ballantine’s, entre outras.

Sob o comando do mixologista Márcio Silva, que há quatro anos é listado pela revista inglesa Drinks International como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo dos bares, o programa coloca 10 amantes da mixologia em provas para testar habilidades e criatividade. A ideia é fortalecer a cultura de coquetéis, que vem se consolidando no Brasil. “O público já está familiarizado com um programa que fale de coqueteleira e que mostre a democratização do consumo de coquetéis. Isso faz com eles se arrisquem a experimentar novas tendências, o que já é provado pela grande mudança cultural de consumo de coquetéis que vem crescendo gradativamente nos últimos anos”, afirma Silva.

Nesta edição, o programa, antes exibido pelo canal Multishow, agora será transmitido pelo YouTube, com apresentação da jornalista e youtuber Fernanda Catania, conhecida como Foquinha. “O formato oferecido pelo YouTube é bastante democrático – e os comentários são muito mais diretos, as pessoas podem comentar enquanto assistem ao episódio, ali na hora”, diz ela.

O corpo de jurados técnicos é composto por Steph Marinkovic, campeã do Bartender’s Ball 2018, Thatta Kimura, do coletivo de mixologistas Ada Coleman, Leandro Santos (Mussum Alive), campeão da primeira edição do Bar Aberto, Fabio la Pietra, diretor criativo do bar Subastor, e Alex Mesquita, responsável pelos drinks do Tan Tan Noodle Bar.

A edição ainda terá convidados como a cantora Marina Sena, a apresentadora Sabrina Sato, o ator Cauã Reymond, Igão e Mítico, do podcast PodPah, e o influenciador Spartakus.

