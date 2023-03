No Dia da Mulher, cervejarias lançam iniciativas que pregam equidade

Apesar das mudanças em sentido contrário, o mercado cervejeiro do Brasil ainda é majoritariamente masculino. Dados do 1º Censo das Cervejarias Independentes Brasileiras, realizado pelo DataSebrae em 2019, cerca de 89% das empresas do ramo são comandadas por homens, e apena 11% por mulheres. O cenário vem mudando lentamente. Mulheres produzem obras importantes sobre o tema, como é o caso de O Livro da Cerveja, guia visual assinado pela sommeliere Francesca Sanci, e estão por trás de algumas das mais empresas mais respeitadas e influentes do mercado. É o caso da Japas, comandada por Maíra Kimura, Yumi Shimada e Fernanda Uen, que recentemente vem desbravando o mercado americano e levando as artesanais brasileiras para os Estados Unidos.

No Dia da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), algumas cervejarias foram além e lançaram iniciativas para valorizar a contribuição feminina não apenas dentro da indústria, mas também como consumidoras de cerveja. Um dos exemplos mais notáveis é o da Dádiva, que todo mês de março lança um rótulo temático. Neste ano, a cervejaria de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, fundada por Luiza Lugli Tolosa escolheu uma West Cost IPA chamada Fight the Power. Cada lata vem com o nome de uma mulher homenageada. São 52 opções, e ainda é possível personalizar o rótulo com outros nomes direto no e-commerce da marca.

Este é o terceiro rótulo com questões ligadas a gênero que a Dádiva põe no mercado. No ano passado, lançou a 3/4, que vinha em um pacote com duas latas: uma, de 473 ml, e outra, menor, de 350, simbolizando a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções. Antes, em 2021, lançou Nosso Silêncio Deixa Marca, sobre a violência doméstica sofrida pelas mulheres.

Mesmo entre as grandes cervejarias há espaço para a discussão. A Black Princess, marca do Grupo Petrópolis, lançou a segunda edição da Black Princess FemAle, rótulo do gênero Strong Golden Ale idealizada e criada por mulheres, da brassagem ao envase – até o rótulo foi assinado pela ilustradora Tami Lemos. A escolha do estilo, tradicionalmente mais potente, com 7,4% de teor alcóolico, questiona o discurso de que mulheres preferem apenas cervejas leves.

Até mesmo as cervejarias que não são comandadas por mulheres também lançaram iniciativas temáticas. É o caso da Everbrew, de Santos. Durante todo o mês de março, parte do lucro da venda do rótulo Evertreze Sour no Everpub, o bar da cervejaria, será doado à ONG Girl Up Caiçara, projeto social voltado para a proteção de mulheres, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Continua após a publicidade