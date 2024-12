Não é vermelho: a tendência de moda favorita entre estrelas como JLo e Kylie Jenner para o look de Natal

Em um post recente, a modelo Kylie Jenner revelou sua preferência para o look de Natal: um conjunto de calça e cropped prateado e brilhante, da Khy. “Eu estou apaixonada por esse visual para as festas”, escreveu.

Não demorou muito e várias estrelas passaram a apostar em modelitos dessa tonalidade e com brilho, muitos feitos em malha de cristal – um tecido ultrafino com micro cristais colados, que cada vez mais, dá o ar da graça em tapetes vermelhos e premiações.

Jennifer Lopez, por exemplo, escolheu um modelo nesse estilo, de manga longa e gola alta da Dolce & Gabbana, para receber o Maverick Awards, no IndieWire Honors, site referência em opinião para a indústria cinematográfica. A top model brasileira Alessandra Ambrosio também optou pela malha de metal prateada e brilhante, ao surgir a bordo de um modelito com recortes da Self-Portrait no Fashion Awards 2024.

Intérprete de Emily, em “Emily in Paris”, Lily Collins roubou a cena no red carpet do baile de gala beneficente de “O Diabo Veste Prada: o Musical”, em Londres, após surgir com um vestido deslumbrante de tecido incrustrado de cristais, com dobras esculturais e silhueta drapeada, assinado por Vivienne Westwood. “É um jeito novo de usar brilho com os microcristais colados na malha. Dá um efeito bonito, com movimento e elasticidade”, opina o estilista Reinaldo Lourenço.

Start no Oscar

Segundo Lourenço, a tendência já circula há um tempo, mas começou a ganhar tração no início do ano, quando a eterna “Barbie”, Margot Robbie, e America Ferrera, também atriz do blockbuster de Greta Gerwig, atravessaram o red carpet da cerimônia do Oscar com modelos da Versace – Margot, de preto, e America, de rosa – feitos com o tecido.

Ao longo do ano, a malha de cristal apareceu em outros eventos até explodir em tons prateados nas premiações do fim de ano, o que a coloca entre as favoritas das estrelas para as festas.

