O desfile de sereias no tapete vermelho do Oscar 2024

Muito preto, muito brilho e muito glamour. O tapete vermelho do Oscar 2024 já levantou algumas tendências que, com certeza, devem pautar a moda nos próximos meses. Entre elas, no entanto, chamou a atenção os diversos e deslumbrantes vestidos que trouxeram à tona a estética das sereias, algo que começou no ano passado com o lançamento do filme “A Pequena Sereia”, com a atriz Hailey Bailey aparecendo em todos os red carpets a bordo de looks que remetiam às criaturas aquáticas, e uma aparição bombástica da cantora Shakira no clipe “Copa Vacía”, em que, vestida com uma cauda de sereia, surge empoderada após a separação do jogador espanhol Gerárd Piqué.

Exatamente isso: empoderamento. Foi o que vimos nas “sereias” do Oscar 2024, em vestidos com modelagem ampulheta, realçando as curvas, e de cores claras e tecidos fluídos, que referenciam essas figuras mitológicas, que, segundo rezam as lendas, representam o poder feminino. É o caso, por exemplo, de Emma Stone. Indicada ao prêmio de Melhor Atriz por “Pobres Criaturas” – que, aliás, venceu – tem plena consciência da força de um figurino (o filme também ganhou nessa categoria) e não à toa escolheu um vestido justo e com peplum em formato de concha da Louis Vuitton, que em tom verde água bem claro, ao mesmo tempo que a empoderou, evidenciou a delicadeza de sua personalidade.

Sedução Empoderada

As “Barbies” Margot Robbie e America Ferrera deixaram a “barbiecore” de lado para, no tapete vermelho do Oscar, apostarem na “marmaidcore”: Margot surgiu com um modelo preto e America, indicada como melhor atriz coadjuvante, com um vestido rosa, ambos de malha de cristal da Versace. Outra indicada na mesma categoria, a britânica Carey Mulligan também trouxe uma forte referência ao sereismo em seu nada básico vestido preto com ampla barra branca da Balenciaga.

Entre os mais poderosos nessa estética, destaque para o Mugler de cauda preta e corpete dourado de Laverne Cox e o magnífico vestido feito sob medida pela Dior para Anya Taylor-Joy, com bordados que lembram escamas e inspirado no icônico “Vênus”, criado por Christian Dior em 1959.

Ainda sobre as sereias do Oscar, vale ressaltar o lindo vestido preto e rosa da Armani Privè, escolhido por Zendaya; o look Del Core com corset cravejado de pedras transparentes que lembram gotas, usado por Florence Pugh e o fluído verde água com capa acoplada no pulso de Hailee Steinfeld, assinado por Elie Saab.

Veja as “sereias” do Oscar 2024: