Look patriota e discurso inclusivo: quem é Alex Consani, trans eleita Modelo do Ano

Horas antes de atravessar o tapete vermelho do Fashion Awards 2024, realizando na noite desta segunda-feira, 02, no Royal Albert Hall, em Londres, a top model Alex Consani trocava mensagens no instagram com a designer turco-britânica Dilara Findikoglu.

Queria saber se seu vestido desenhado pela designer – um modelo branco, com espartilho personalizado e detalhes da bandeira britânica e elementos que remetiam à personalidades do Reino Unido tal como o drapeado Union Jack do mini Brits que Geri Halliwell usou como Ginger Spice e a jaqueta John Galliano de Kate Moss – estava pronto. “Sou fã dela e estou muito feliz que tenha conseguido fazer dar certo”, disse.

Mal sabia ela que esse modelito traria sorte. Com sua peça “linda, deslumbrante, divertida e brincalhona”, Alex foi consagrada a Modelo do Ano pelo British Fashion Council, fechando com chave de ouro o ano de 2024, em que protagonizou outro momento icônico. Ao lado da brasileira Valentina Sampaio, foi a primeira modelo trans a desfilar para a Victoria´s Secret. “Sempre imaginei isso quando criança e poder fazer isso em um ambiente tão saudável e seguro realmente foi um presente”, comentou. “Sou abençoada”.

Deslumbrante e Necessária

Voltando ao prêmio, Alex confessou que sua primeira preocupação para a estreia no Fashion Awards foi “se sentir deslumbrante”. Foi só após ganhar o prêmio e receber o troféu das mãos da modelo plus size Ashley Graham e da atriz Nava Mau, conhecida por seu papel em “Bebê Rena”, que a modelo californiana, de 21 anos, discursou de forma inclusiva, agradecendo a todos aqueles que a ajudaram a chegar lá – “especificamente, as mulheres trans negras que lutaram pelo espaço em que estou hoje: Connie Fleming, Dominique Jackson, Aaron Rose Philip e inúmeras outras que me permitiram florescer”, disse, acrescentando que estava na direção certa “porque a mudança é mais do que possível – é necessária.”

Ao final, a modelo, que ganhou destaque por meio do TikTok, fez sua estreia em 2021 na passarela de Tom Ford e desfilou para grifes importantes como Chanel, Stella McCartney, Alexander McQueen e Versace, foi ovacionada pela plateia, onde estavam personalidades como Anna Wintour, Rihanna, A$AP Rocky, Alessandra Ambrosio e Jonathan Anderson, diretor criativo da Loewe e fundador da JW Anderson, vencedor do prêmio de Designer do Ano.

