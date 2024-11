Namorada de Leonardo DiCaprio é estrela de gala da Gucci em Los Angeles

Nem mesmo a noite fria de sábado 2 em Los Angeles, nos Estados Unidos, não impediu o desfile de barrigas de fora, minivestidos, recortes estratégicos e muitas plumas no tapete pistache do 13ª Gala Anual de Arte+Filme da LACMA, prestigiado evento que embora tenha homenageado a artista Simone Leigh e o cineasta Baz Luhrmann, também se transformou em uma passarela da Gucci.

Entre convidados ilustres como Kim Kardashian, Viola Davis, Charli XCX e Cara Delevigne, o estilista Sabato De Sarno aproveitou para mostrar a nova coleção da Gucci Notte, linha de gala da marca de luxo italiana, com vestidos de silhuetas fluidas e graciosamente drapeadas com detalhes inspirados em bambu – como visto na passarela Primavera Verão 2025 e redemoinhos de pavé de contas.

Sem contar as belas estolas de plumas, em clara referência ao glamour da antiga Hollywood, principalmente incorporados pelas figuras de Rita Hayworth, Joan Crawford e Lauren Bacall. “Sou fascinado por essas mulheres”, disse ele.

Os homens também ganharam osholofotes pelos ternos masculinos elaboradas em celebração à arquitetura das peças característicos da maison. “Eu amo ver as pessoas usando a Gucci, e não ver a Gucci usá-las”, afirmou De Sarno à imprensa internacional, dizendo que gosta de ver suas musas como a modelo italiana Vittoria Ceretti (namorada de Leonardo DiCaprio) vestidas como “estrelas”.

Veja os looks da Gucci e do tapete pistache do LACMA Arte+Filme Gala: