Bolsa icônica de Lady Diana e Beyoncé vira tema de exposição no Japão

Em 1964, a marca italiana Gucci chegou ao Japão. E para celebrar esses 60 anos por lá, abriu uma exposição que ocupa dois andares da Gucci Ginza Gallert, em Tóquio, com uma homenagem bem específica: o legado da bolsa Bamboo 1947, um clássico da grife adorada entre ícones do passado como Elizabeth Taylor, Grace Kelly e Princesa Diana e fashionistas atuais tais como Beyoncé, Kate Moss, Rihanna, Harry Styles e Marina Ruy Barbosa.

Na mostra, a icônica bolsinha, que já ganhou releitura de Alessandro Michele, foi retratada em obras de arte de artistas contemporâneos e já teve versões de luxo leiloadas na Christie´s, será exibida em mais de 460 modelos criados ao longo dos anos, além de reinterpretações de 60 Bamboo dos anos 1980 e 1990 por seis mestres tradicionais e artesãos modernos japoneses convidados pelo diretor criativo Sabato de Sarno.

Entre os convidados está o mestre Morihito Katsura que, junto à sua discípula Naoko Ai, recriou as alças de bambu torcido com detalhes em metais preciosos, sob técnicas inspiradas no Período Heian (794-1185); a artesã Ai Tokeshi com suas técnicas Ryukyuan, que inseriu folhas de ouro e laca na bolsa, em referência à tradição da região costeira de Okinawa; e Nami Yokoyama, conhecida pela série “Neon”, que em sua releitura trouxe detalhes vibrantes à peça baseada em seu estilo fotorrealista.

Não é por acaso

A escolha da bolsa Bamboo para a exposição no Japão não é à toa. Criada em 1947, ela foi a alternativa desenvolvida pela Gucci para substituir as peças de couro e outros materiais, que estavam em falta após a Segunda Guerra Mundial. Assim, importou o bambu do Japão para confeccionar as alças das bolsas de mão, na época, muito procuradas já que eram mais fáceis de usar e mais acessíveis às mulheres, que ingressavam em massa no mercado de trabalho.

A mostra “Bamboo 1947: Then and Now Celebrating 60 years of Gucci in Japan” é gratuita e ficará aberta até 23 de setembro.

Personalidades como Beyoncé e Princesa Daiana e a bolsa Bamboo, da Gucci:

Confira algumas bolsas Bamboo expostas em Tóquio: