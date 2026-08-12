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Comportamento

Luiza Brunet rebate ataques de Mara Maravilha, e Xuxa pede desculpas

Rusga entre modelo e apresentadora trouxe à tona episódio de violência ocorrido em 2016

Por Flávio Monteiro 12 ago 2026, 17h47 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h07
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Luiza Brunet - (Valmir Moratelli/VEJA)
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Luiza Brunet se manifestou após ser alvo da ironia da apresentadora Mara Maravilha, que debochou de um episódio de violência doméstica sofrido pela modelo. Em uma publicação feita no Instagram nesta quarta-feira, 12, Luiza disse que colocar em dúvida a violência sofrida por uma mulher reproduz um comportamento que faz vítimas sentirem vergonha e medo, e disse que seguirá lutando pelas vítimas.

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A rusga entre as duas famosas teve início quando Luiza defendeu Xuxa Meneghel, que vinha sendo um alvo corriqueiro para Mara devido às polêmicas em torno de sua última turnê. “O problema é que essa moça está na geladeira há muito tempo. E eu até entendo; é ruim quando o próprio mercado já não quer mais. (…) Cada um dá o que tem. Essa moça nada pode dar, já a Xuxa deu e muito”, disse ela, em apoio à Rainha dos Baixinhos.

Mara então rebateu, ironizando a acusação de violência doméstica feita por Luiza contra o ex-marido, o empresário Lírio Parisiotto, que teria a espancado em 2016. “Essa aí conseguiu tirar alguma grana do zilhardário?” Acho que não! Coitadinha, ainda diz que apanhou”, escreveu a apresentadora, em resposta a uma publicação que repercutia a declaração da modelo.

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O incidente levou Luiza a fazer uma nova postagem nas redes, afirmando que a ironia não era um ataque somente a ela, mas a todas as vítimas de violência. “Quando alguém ironiza, minimiza ou coloca em dúvida a violência sofrida por uma mulher, não está atingindo apenas aquela mulher. Está reforçando exatamente o tipo de comportamento que faz tantas vítimas sentirem vergonha, medo e até desistirem de denunciar”, disse.

Diversas famosas apoiaram a declaração da modelo, incluindo a própria Xuxa Meneghel, que se solidarizou com a colega. “Sinto muito, minha Lulu, você foi criticada por minha culpa, sinto imensamente… e que Deus coloque mais amor nas nossas vidas”, escreveu Xuxa.

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