Xuxa incendeia mercado publicitário antes de megashow com Globo

Ler Resumo





Xuxa Meneghel vive uma nova fase de valorização comercial, impulsionada por sua turnê e grande demanda de marcas. Com ‘publis’ milionários e negociações que podem ultrapassar 40 milhões de reais, ela se mantém rigorosa nos critérios de escolha, recusando propostas que não se alinham a seus princípios, como o veganismo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Xuxa Meneghel atravessa uma nova fase de valorização comercial. Com a repercussão em torno de sua turnê O Último Voo da Nave, com o maior deles previsto para dezembro, no Maracanã, a apresentadora passou a receber procura crescente de marcas interessadas em associar seus produtos à sua imagem. A ponto de estudar formatos de publicidade como “publis” em redes sociais, o que não costuma fazer. A marca no insta da rainha pode custar a partir de um milhão de reais.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Mesmo diante da alta demanda, Xuxa mantém critérios rigorosos na escolha de marcas para emprestar sua imagem. Segundo informações de bastidores obtidas pela coluna GENTE, ela chegou a recusar uma proposta de 10 milhões de uma grande rede de lanchonetes por ser vegana e considerar que a parceria não estaria alinhada a seus princípios. Entre propostas sendo negociadas, estão uma marca de cosméticos, de aviação e um banco. Os valores podem ultrapassar 40 milhões de reais, o que seria o maior patrocínio de uma turnê da história do entretenimento nacional. Marcas com interesse em campanhas com ela, fora do patrocínio da turnê, não fazem ofertas por menos de 3 milhões de reais.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

O chamado “efeito Xuxa” também começa a atingir nomes ligados à sua trajetória. Ex-paquitas passaram a receber oportunidades comerciais, ainda que em escala mais modesta, impulsionadas pela retomada do interesse do público pela história do Xou da Xuxa e por tudo que cerca esse universo nostálgico. Livres para negociar a própria imagem, paquitas como Ana Paula Almeida, Cátia Paganote, Roberta Cipriani e Bianca Rinaldi já começaram a receber propostas de grandes marcas.

Continua após a publicidade

O potencial comercial é tamanho que a própria Globo deve colocar no mercado cotas de patrocínio relacionadas à transmissão do show de dezembro. Mais de três décadas depois de seu auge na televisão, Xuxa demonstra que continua sendo não apenas um fenômeno de memória afetiva, mas também ativo publicitário de enorme valor.