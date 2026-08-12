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Cultura

Xuxa incendeia mercado publicitário antes de megashow com Globo

Exclusivo: apresentadora deve fechar o maior patrocínio de uma turnê na história do entretenimento nacional

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 08h00 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h32
Xuxa
Xuxa (Blad Meneghel; @xuxameneghel/Instagram)
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Xuxa Meneghel atravessa uma nova fase de valorização comercial. Com a repercussão em torno de sua turnê O Último Voo da Nave, com o maior deles previsto para dezembro, no Maracanã, a apresentadora passou a receber procura crescente de marcas interessadas em associar seus produtos à sua imagem. A ponto de estudar formatos de publicidade como “publis” em redes sociais, o que não costuma fazer. A marca no insta da rainha pode custar a partir de um milhão de reais.

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Mesmo diante da alta demanda, Xuxa mantém critérios rigorosos na escolha de marcas para emprestar sua imagem. Segundo informações de bastidores obtidas pela coluna GENTE, ela chegou a recusar uma proposta de 10 milhões de uma grande rede de lanchonetes por ser vegana e considerar que a parceria não estaria alinhada a seus princípios. Entre propostas sendo negociadas, estão uma marca de cosméticos, de aviação e um banco. Os valores podem ultrapassar 40 milhões de reais, o que seria o maior patrocínio de uma turnê da história do entretenimento nacional. Marcas com interesse em campanhas com ela, fora do patrocínio da turnê, não fazem ofertas por menos de 3 milhões de reais.

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O chamado “efeito Xuxa” também começa a atingir nomes ligados à sua trajetória. Ex-paquitas passaram a receber oportunidades comerciais, ainda que em escala mais modesta, impulsionadas pela retomada do interesse do público pela história do Xou da Xuxa e por tudo que cerca esse universo nostálgico. Livres para negociar a própria imagem, paquitas como Ana Paula Almeida, Cátia Paganote, Roberta Cipriani e Bianca Rinaldi já começaram a receber propostas de grandes marcas.

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O potencial comercial é tamanho que a própria Globo deve colocar no mercado cotas de patrocínio relacionadas à transmissão do show de dezembro. Mais de três décadas depois de seu auge na televisão, Xuxa demonstra que continua sendo não apenas um fenômeno de memória afetiva, mas também ativo publicitário de enorme valor.

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