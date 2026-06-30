Jeans no calor? Jonathan Anderson e a moda masculina dizem que sim

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Em meio a ondas de calor recorde na Europa, o jeans surpreende e se mantém firme no guarda-roupa masculino. Desafiando a lógica de tecidos leves, a peça surge como uma alternativa versátil e elegante às bermudas, com endosso de estilistas como Jonathan Anderson. Descubra como o denim se reinventa no verão.

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Enquanto os termômetros desafiam recordes e cidades europeias enfrentam uma das ondas de calor mais intensas dos últimos anos, uma peça aparentemente improvável segue firme no guarda-roupa masculino: o jeans.

A lógica diria o contrário. Em dias de calor extremo, tecidos leves, bermudas e roupas amplas parecem escolhas mais sensatas como mostraram as passarelas. Mas a moda raramente se move apenas pela lógica. Nesta temporada de desfiles masculinos em Paris, onde as temperaturas chegaram a níveis históricos, o denim apareceu repetidamente tanto nas ruas quanto nas primeiras filas dos eventos.

O exemplo mais emblemático veio de Jonathan Anderson. Recém-chegado ao comando criativo da Dior masculina, o estilista apresentou sua aguardada coleção em uma Paris sufocada pelo calor. A maison chegou a antecipar o horário do desfile para evitar as horas mais quentes do dia. Ainda assim, ao final da apresentação, Anderson surgiu para os cumprimentos vestindo exatamente aquilo que se tornou seu uniforme pessoal: jeans vintage da Levi’s e tênis esportivos.

O gesto pode parecer banal, mas ajuda a explicar um movimento que vem ganhando força. Em vez de abandonar o denim durante o verão, muitos homens passaram a encará-lo como uma alternativa mais elegante e versátil às bermudas, peça que continua dividindo opiniões no universo masculino.

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Há também um componente cultural nessa escolha. Durante décadas, o jeans foi associado à ideia de praticidade, permanência e masculinidade descomplicada. Trocá-lo por shorts muito curtos — uma das tendências mais fortes das últimas temporadas — exige uma dose de ousadia que nem todos estão dispostos a abraçar.

Nas ruas de Paris, a fórmula predominante foi simples: jeans retos, camisas usadas para fora da calça, camisetas básicas e mocassins ou sandálias de couro. Um visual que transmite conforto visual sem abrir mão de certa sofisticação. O resultado é um equilíbrio que conversa tanto com o escritório quanto com compromissos informais.

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Existe ainda um argumento funcional. Embora pareça contraditório, o jeans é produzido majoritariamente em algodão, uma fibra naturalmente respirável. Modelagens amplas e lavagens mais leves ajudam a criar circulação de ar e evitam a sensação de abafamento. De quebra, a peça protege a pele da exposição direta ao sol, algo cada vez mais relevante em verões extremos.

Não por acaso, varejistas europeus registraram aumento nas buscas por modelos clássicos de denim justamente durante os dias mais quentes. O fenômeno sugere que a peça está deixando de ser apenas um item de meia-estação para ocupar um espaço permanente no guarda-roupa contemporâneo.

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Se a moda masculina passou os últimos anos celebrando shorts cada vez menores, o verão de 2026 parece propor um contraponto interessante e muitos homens estão escolhendo permanecer fiéis ao velho e bom jeans. E quando até Jonathan Anderson enfrenta o calor parisiense de denim, fica difícil argumentar que a peça não continua sendo uma das mais cool do armário masculino.