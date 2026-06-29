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Paris sob 40 graus: a moda masculina troca o excesso pela leveza

Em temporada de onda de calor histórica, a Semana de Moda Masculina de Paris revelou o desejo de roupas mais leves e elegância menos rígida

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 19h39 | Atualizado em 29 jun 2026, 19h45
Dior: estreia de Jonathan Anderson na Semana de Moda Masculina de Paris: para aplacar o calor, água e leveza
Dior: na estreia de Jonathan Anderson na Semana de Moda Masculina de Paris, água e leveza para aplacar o calor (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis/Getty Images)
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Paris sob 40 graus: a moda masculina troca o excesso pela leveza Priorize VEJA no Google

O calor pairava sobre Paris como uma névoa invisível. Nas calçadas, termômetros passavam dos 40 graus. Nos jardins, museus e pátios que serviram de cenário para os desfiles, convidados buscavam sombra, leques e garrafas d’água. A temperatura extrema não foi apenas pano de fundo da temporada masculina primavera-verão 2027; acabou moldando a própria moda. Casas como Dior chegaram a antecipar horários de desfile para escapar das horas mais quentes do dia, enquanto organizadores adotaram protocolos especiais para enfrentar a onda de calor que atingiu a Europa.

O resultado foi uma semana de moda que apontou para um homem menos interessado em armaduras estéticas e mais disposto a vestir conforto. A leveza como novo luxo. E se houve uma tendência dominante, foi a busca pela leveza. Tecidos fluidos, construções desestruturadas e peças que parecem tocar o corpo sem aprisioná-lo apareceram em praticamente todas as coleções relevantes.

Na Saint Laurent, Anthony Vaccarello apresentou a resposta mais direta ao clima parisiense. A marca substituiu a sensualidade pesada de temporadas anteriores por blazers sem forro, tricôs ultraleves e uma cartela iluminada por tons de azul-claro, pêssego e areia. Transparências discretas e volumes relaxados reforçaram a ideia de uma elegância solar e descomplicada.

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Saint Laurent verão 2027
Saint Laurent verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Saint Laurent verão 2027
Saint Laurent verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Na Louis Vuitton, Pharrell Williams transformou a passarela em uma espécie de fuga imaginária para o litoral. O desfile explorou referências de férias, praia e viagem, em sintonia com um desejo coletivo de escapismo. Cores luminosas, estampas descontraídas, shorts amplos e modelagens soltas apareceram lado a lado com o repertório de luxo da maison. A mensagem era clara: o homem contemporâneo quer circular entre o resort e a cidade sem trocar de guarda-roupa.

Louis Vuitton verão 2027
Louis Vuitton verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Louis Vuitton verão 2027
Louis Vuitton verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Mas a estreia de Jonathan Anderson na Dior foi um dos momentos mais comentados da temporada. O estilista reinterpretou códigos históricos da casa através de uma lente mais descontraída. Alfaiataria com aparência quase improvisada, shorts usados sob casacos formais, denim adornado e misturas inesperadas mostraram um luxo menos rígido e mais espontâneo. Era a sofisticação de quem parece não fazer esforço para estar impecável.

Jovem modelo masculino com cabelo castanho e expressão séria, vestindo um casaco longo estampado em tons de dourado e preto, camisa branca com laço borboleta preto e calças pretas largas, caminhando sobre um caminho de pedras claras. Ao fundo, uma escadaria de pedra e arbustos verdes.
Dior Homme verão 2027 (Peter White/Getty Images)

 

Dior Homme verão 2027
Dior Homme verão 2027 (Peter White/Getty Images)
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Elegante é ser leve

Outra tendência forte foi a transformação da alfaiataria tradicional. Os ternos permanecem importantes, mas perderam peso literal e visual. Ombros menos estruturados, tecidos fluidos e proporções amplas dominaram as coleções. Hermès, Ami, Dior e Saint Laurent defenderam versões relaxadas do traje masculino, substituindo a formalidade clássica por uma elegância quase intuitiva.

No fim da semana, Paris parecia confirmar algo que a moda vinha ensaiando há algumas temporadas. Em tempos de mudanças climáticas, vestir-se bem talvez signifique vestir-se de forma mais inteligente. O luxo já não está apenas na raridade dos materiais ou na complexidade das construções, mas sim na capacidade de uma roupa acompanhar o ritmo do mundo. Sob um sol implacável, as passarelas deixaram uma certeza: o futuro da elegância masculina será mais leve — em todos os sentidos.

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