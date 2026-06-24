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Como a moda masculina em Milão reescreveu o luxo para 2027?

De Armani a Ralph Lauren,, a temporada italiana mostrou que o futuro será mais leve, sensorial e menos preso a regras

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 14h00
Giorgio Armani: elegância desconstruída em nova fase da moda masculina em Milão
Giorgio Armani: elegância natural em nova fase da moda masculina em Milão (Justin Shin//Getty Images)
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Como a moda masculina em Milão reescreveu o luxo para 2027? Priorize VEJA no Google

O verão chegou cedo a Milão. Sob temperaturas escaldantes e um céu quase branco de tão luminoso, a capital italiana recebeu a temporada masculina primavera-verão 2027 em clima de transformação. Tecidos que pareciam ter sido queimados pelo sol se misturaram às alfaiatarias mais relaxadas e um desejo coletivo de conforto, mas sem abrir mão da elegância revelou uma nova fase da moda masculina: menos rígida, mais sensorial e profundamente ligada ao estilo de vida.

A abertura da temporada coube à Giorgio Armani e funcionou como uma declaração de intenções. Sob a direção criativa de Leo Dell’Orco, braço direito de Armani há décadas, em parceria com Silvana Armani, a coleção propôs aquilo que o estilista definiu como “sutis mudanças de percepção”: pequenos deslocamentos capazes de renovar a linguagem da casa sem romper com sua essência. O resultado foi uma coleção profundamente Armani, mas surpreendentemente atual. Camisas e jaquetas desestruturadas pareciam confeccionadas em denim à primeira vista, mas revelavam-se peças de shantung de seda ao toque. Ao mesmo tempo, o jeans ganhou protagonismo inédito na passarela, surgindo em quantidade raramente vista na história da grife e sinalizando uma abertura da maison para novas leituras de seu próprio legado.

O cenário mediterrâneo montado no Palazzo Orsini serviu como extensão da coleção. Tapetes de ráfia, juta e sisal revestiam o pátio, enquanto as roupas refletiam a mesma atmosfera solar e marítima. Os tecidos surgiam lavados, amassados e propositalmente desgastados, como se tivessem passado um verão inteiro expostos ao sol e à água salgada. Tons de areia, pedra, tabaco e azul esmaecido reforçavam essa sensação. Jaquetas de linho com textura irregular, camisas de aparência desbotada, detalhes em corda, mocassins com tramas de ráfia e bolsas de lona com aspecto de peças já viajadas compunham um guarda-roupa sofisticado, mas vivido.

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Dell’Orco também embaralhou códigos tradicionais da alfaiataria ao combinar blazers impecáveis com calças utilitárias, coletes de inspiração militar com calças de corte clássico e smokings reduzidos à sua forma mais essencial. A mensagem era clara: a elegância masculina de 2027 não busca perfeição, mas personalidade. Armani apresentou uma reflexão sobre o luxo contemporâneo, construído pela pesquisa têxtil, pela inovação dos materiais e pela beleza encontrada nas marcas do tempo.

Naturalmente elegante

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Se Armani apontou para um luxo mais vivido e menos polido, a Prada seguiu reafirmando seu papel como laboratório criativo da temporada. A marca permaneceu entre os nomes mais comentados do calendário ao explorar silhuetas leves, construções experimentais e uma visão contemporânea da masculinidade que continua influenciando o mercado muito além das passarelas.

Outro dos destaques foi o retorno de Ralph Lauren a Milão. Depois de voltar à cidade no início deste ano após duas décadas de ausência, o estilista americano confirmou que a experiência não foi pontual. Sua coleção trouxe uma visão romântica e refinada do homem contemporâneo, equilibrando a tradição preppy que o tornou famoso com referências esportivas e um toque de sofisticação descontraída. O resultado foi uma das apresentações mais elegantes da semana.

Paul Smith também reforçou o valor da permanência. Prestes a completar 80 anos, o designer britânico apresentou uma coleção que reafirmou sua assinatura: alfaiataria clássica, cores suaves e um casual chic que continua encontrando espaço em um mercado frequentemente obcecado pela novidade.

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Entre os nomes que injetaram energia nova ao calendário estiveram Setchu, do japonês Satoshi Kuwata, e Saul Nash, estilista londrino conhecido por misturar moda, performance e funcionalidade esportiva. Ambos representam uma geração de criadores interessados em derrubar fronteiras entre categorias, algo que se tornou um dos temas centrais da temporada.

Já a estreia de Thom Browne em Milão foi recebida como um dos eventos mais aguardados da semana. O estilista americano levou sua conhecida teatralidade ao calendário italiano, reforçando a estratégia da cidade de atrair cada vez mais nomes internacionais para complementar sua poderosa herança sartorial.

Ao todo, a temporada reuniu dezenas de apresentações entre desfiles e formatos mais intimistas. O calendário foi mais enxuto que o de Paris, mas compensou com uma narrativa clara. Se durante anos a moda masculina esteve dividida entre o rigor da alfaiataria e o conforto do sportswear, Milão mostrou que essa separação já não faz sentido.

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O homem de 2027 usa jeans com blazer, veste linho amassado sem preocupação e prefere peças que carregam histórias em vez de perfeição. A elegância continua presente, mas agora ela vem marcada pelo sol, pelo movimento e pelo tempo. Como o próprio verão italiano que serviu de cenário para a semana, a moda masculina parece ter descoberto que sua maior sofisticação está justamente em parecer natural.

Giorgio Armani verão 2027
Giorgio Armani verão 2027 (Justin Shin/Getty Images)

 

Modelo masculino jovem, com cabelo castanho e expressão séria, desfila em passarela. Veste blazer e calça jeans azul-marinho, camiseta azul escura e cinto preto, segurando uma bolsa de viagem azul escura. Ao fundo, colunas de pedra e público assistindo, alguns filmando com celulares
Giorgio Armani verão 2027 (Justin Shin/Getty Images)
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Prada verão 2027
Prada verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Prada verão 2027
Prada verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Paul Smith verão 2027
Paul Smith verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Paul Smith verão 2027
Paul Smith verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Ralph Lauren verão 2027
Ralph Lauren verão 2027 (Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images)

 

Ralph Lauren verão 2027
Ralph Lauren verão 2027 (Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images)

 

Homem branco de barba e bigode, usando boina preta, óculos escuros, jaqueta e calça creme, suéter branco e sapatos pretos, desfilando em passarela branca com estátuas de leões e plantas verdes ao fundo
Ralph Lauren verão 2027 (Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images)

 

Setchu verão 2027
Setchu verão 2027 (Justin Shin/Getty Images)

 

Setchu verão 2027
Setchu verão 2027 (Justin Shin/Getty Images)

 

Pessoa de pele escura e cabelo crespo escuro, vestindo jaqueta bomber marrom-avermelhada com detalhes brancos nos ombros, camiseta e calça de moletom coral com costuras brancas, em uma passarela de madeira com marcações esportivas
Saul Nash verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Homem de pele clara e cabelo raspado, vestindo um macacão magenta com capuz e uma blusa cinza com listras brancas, desfila em uma passarela de madeira com marcações esportivas
Saul Nash verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Thom Browne verão 2027
Thom Browne verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)

 

Thom Browne verão 2027
Thom Browne verão 2027 (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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