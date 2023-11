Item de luxo mais desejado da Bulgari, “serpenti” completa 75 anos

Palavra com origem no latim (serpentis), a serpente tem muitos significados em diversas épocas e culturas. Ligada à figura da cobra, é normalmente associada às contradições do bem e do mal. Em algumas culturas, é uma divindade relacionada à fertilidade. Na Bíblia, aparece no Antigo Testamento como um animal falante que induz ao proibido, enquanto que no Novo Testamento é claramente a figura do diabo. Também pode representar a sabedoria na mitologia grega, a transformação na mitologia ioruba e a ressureição na mitologia maia. E é ainda o símbolo da Medicina, indicando a renovação e o renascimento ligado à cura pela sua troca de pele, o bem e o mal, indicando a saúde e a doença, e o seu veneno usado como antídoto, ou seja, o remédio.

Em 1948, porém, a serpente ganhou mais um significado: por meio das joias da marca italiana Bulgari, se transformou em um ícone de luxo almejado por estrelas que vão de Elizabeth Taylor a Zendaya. E em 2023, 75 anos depois, continua sendo o maior objeto de desejo da joalheria da grife italiana, além de servir como forma de experimentação criativa da Bulgari, que ao longo dos anos reinventou a serpenti nas mais diversas formas, desde um item de luxo que remetia às preciosas joias de Cleópatra, rainha do Egito há mais de 2 mil anos atrás, até peças de empoderamento, confiança e força para as mulheres modernas.

Na década de 1950, a Serperti ganhou pedras preciosas no lugar dos olhos como esmeraldas, rubis e diamantes. Também passara a ser articulada pelas escamas e ganhar cor em peças como os relógios-joia secretos com mostrador oculto na cabeça da cobra, um sucesso da grife. Agora, para celebrar o legado duradouro que a cobra trouxe à marca, a Bulgari preparou uma campanha especial, a Bulgari Serpenti 75 Years of Infinite Tales (75 anos de contos infinitos), que evidencia a transformação da Serpenti ao longo dos anos e irá promover exposições itinerantes, instalações interativas e obras de arte originais assinadas por artistas contemporâneos por meio de uma iniciativa intitulada Serpenti Factory.