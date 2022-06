Indigenista e jornalista inglês estão desaparecidos na Amazônia

O indigenista da Funai Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram na Amazônia quando iam de São Rafael a Atalaia do Norte. Bruno já recebeu diversas ameaças por seu trabalho contra invasores da região do Vale do Javari, como pescadores e madeireiros.

A dupla se transportava em uma embarcação com combustível suficiente para percorrer o trajeto. O objetivo da viagem era visitar a equipe de Vigilância Indígena, perto do Lago do Jaburu, onde Phillips pudesse entrevistar alguns membros das comunidades locais.

Devido à sua experiência como indigenista, Bruno conhece bem a área, o que faz com que a hipótese de que os dois homens tenham se perdido seja improvável. Grande parte de seu trabalho foi focada em trabalhar com indígenas na proteção de suas terras, que são alvos frequentes de invasões.

Acionada, a Polícia Federal, junto com o Exército e o Ministério Público Federal, está investida em encontrar Pereira e Phillips.