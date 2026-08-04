Esposa de Medina pede ‘tempo’ após perda de bebê

A influenciadora Isabella Arantes se manifestou após a perda gestacional de seu filho com o surfista Gabriel Medina. Em uma publicação no Instagram, a modelo compartilhou um longo texto assinado por ela e pelo marido, afirmando que o coração do casal ‘precisa de um tempo’ após a perda. A tragédia acontece dias após o casamento de Isabella e Gabriel, que também foi a data em que ambos anunciaram a espera pelo bebê.

“Nosso coração precisa de um tempo. Estamos vivendo dias de silêncio, cura e confiança em Deus. Temos sentido seu amor nos sustentando e nos confortando. Somos profundamente gratos à nossa família, aos nossos amigos e a todos que estiveram ao nosso lado nesse momento muito difícil”, diz o texto. “Nesse momento, pedimos apenas compreensão e respeito ao nosso tempo. Em breve estaremos de volta”, completou.

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