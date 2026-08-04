Dias após casamento, Gabriel Medina anuncia perda de filho

O surfista Gabriel Medina anunciou que sua esposa, Isabella Arantes, perdeu o filho que esperavam há três meses. A tragédia aconteceu cinco dias após o casal realizar sua cerimônia de casamento, data em que também anunciaram esperar um bebê. Nas redes sociais, o surfista publicou uma mensagem de esperança em inglês: “have faith, don’t rush” (tenha fé, não se apresse, em tradução livre).

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