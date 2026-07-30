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Cultura

Isabella Arantes: de bailarina do Faustão e ex de Zé Felipe a noiva de Medina

Influenciadora se casa nesta quinta-feira, 30, com o tricampeão mundial de surfe em São Sebastião

Por Giovanna Fraguito 30 jul 2026, 15h34 | Atualizado em 30 jul 2026, 17h19
Gabriel Medina e Isabella Arantes
Gabriel Medina e Isabella Arantes (Instagram/Reprodução)
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Isabella Arantes: de bailarina do Faustão e ex de Zé Felipe a noiva de Medina Priorizar nos meus resultados Google

Isabella Arantes se casa com Gabriel Medina nesta quinta-feira, 30, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O casal assumiu o relacionamento em agosto de 2025 e ficou noivo no último dia 10 de julho, durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Na véspera da cerimônia, Isabella ganhou uma despedida de solteira organizada por amigos e familiares.

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Natural de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, Isabella começou a trabalhar ainda criança, em campanhas publicitárias. Entre 2017 e 2021, integrou o balé do Domingão do Faustão e, mais tarde, tornou-se assistente de palco do Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli no SBT. Ela deixou a atração em fevereiro deste ano para se dedicar a novos projetos.

Além da trajetória na televisão, Isabella trabalha como modelo e influenciadora, reúne mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e comanda uma marca de biquínis. A paulista também passou pelo Carnaval: desfilou pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e estreou como musa do Salgueiro, no Rio de Janeiro, em 2025.

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Antes de Medina, ela se relacionou com Zé Felipe. Os dois começaram a namorar em 2019 e chegaram a ficar noivos no final daquele ano, quando Isabella ainda trabalhava no programa de Faustão. A relação terminou em fevereiro de 2020. Meses depois, em resposta a uma seguidora, ela afirmou ter sido traída pelo cantor.

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