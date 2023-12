Dez espumantes com preços a partir de R$ 40 para celebrar as festas

Se você deixou para escolher os espumantes das festas na última hora, não se preocupe. Preparamos um guia com dez opções, com preços a partir de R$ 40, para todos os gostos. Há rótulos doces, secos, nacionais e internacionais, que representam uma amostra do que o mercado tem a oferecer neste momento.

Todos foram degustados ao longo do ano e foram escolhidos por oferecerem uma experiência excepcional dentro de sua faixa de preço. Sempre que possível, o preço indicado se refere ao valor cobrado diretamente no site da vinícola ou da importadora.

E embora seja comum abrir um espumante para celebrar o Natal e o Revéillon, as borbulhas são extremamente versáteis e são uma excelente opção para o ano inteiro, especialmente nos próximos meses de muito calor.

Monte Pascoal Moscatel Rosé (R$ 40)

Para quem prefere um espumante mais doce, este Moscatel Rosé produzido pela vinícola Monte Pascoal, de Monte Bérico, no Rio Grande do Sul, entrega um dulçor equilibrado por boa acidez. Aromas de frutas vermelhas frescas tornam o espumante um coringa em harmonizações e vai bem tanto com canapés quanto com sobremesas.

Continua após a publicidade

Aurora Pinto Bandeira (R$ 90)

O Brasil recebeu a primeira D.O. (Denominação de Origem) para espumantes do hemisfério sul para o terroir de Altos de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. E os primeiros rótulos produzidos lá, já com a certificação, começaram a chegar ao mercado neste ano. É o caso deste extra brut da Aurora, produzido pelo método tradicional (o mesmo usado em champagne, com segunda fermentação em garrafa) com um blend de Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico que passa 12 meses em contato com as leveduras para garantir mais complexidade e estrutura.

Hermann Lírica Crua Rosé (R$ 106)

O rótulo Lírica Crua, da vinícola brasileira Hermann, foi um lançamento extremamente importante no mercado brasileiro por ter sido um dos primeiros espumantes Sur Lie, ou seja, que não passa pelo processo de retirada das leveduras (chamado “degorgement”), que continuam dentro da garrafa. Por isso, continua evoluindo e tem uma turbidez própria. Em 2023, a Hermann lançou a versão rosé, que mantém a qualidade do rótulo clássico. Vai muito bem com frutos do mar, especialmente camarão. É vendido pela Decanter.

Tosti Prosecco Rosé DOC Brut (R$ 111)

Quem busca um espumante internacional descomplicado e com preço convidativo pode optar pelo Tosti, prosecco Rosé produzido pela vinícola Tosti na Itália e vendido pela La Pastina. É fresco e leve, com aromas de frutas vermelhas frescas. Vai bem como entrada ou acompanhando saladas.

Chandon Cuvée 50 anos (R$ 139)

Neste ano, a Chandon celebrou 50 anos no Brasil. A vinícola teve um papel fundamental na consolidação da produção de espumantes na região sul do país. E, para celebrar a data, lançou uma edição limitada, de 50 mil garrafas, deste Cuvée especial, que passou 50 meses sobre leveduras em suspensão. O resultado é um espumante mais complexo, bem estruturado e muito frutado.

Estrelas do Brasil Nature 2017 (R$ 170)

Destaque entre os vinhos avaliados pelo Guia Adega do Brasil 2024, recebeu a maior pontuação entre todas as amostras degustadas. Produzido com as variedades Chardonnay, Trebbiano, Riesling Itálico e Viognier usando o método tradicional, também conhecido como champenoise, ficou 50 meses sobre as leveduras. O longo processo de maturação confere boa estrutura e cremosidade e aromas complexos de frutas, especiarias, mel e amêndoas, com ótimo potencial gastronômico.

Vollereaux Brut Reserve (R$ 307)

Para quem quer celebrar com um verdadeiro champagne e busca uma boa relação custo-benefício, o Vollereaux Brut Reserve, da Chez France, é imbatível. É um blend das três variedades clássicas da região, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, que passa quatro anos em garrafa antes de chegar ao mercado. É delicado, frutado e com boa densidade. É uma boa introdução para quem busca entender o que torna a região francesa tão especial.

Colet Navazos Extra Brut 2018 (R$ 326)

A Equipo Navazos é conhecida pelos grandes vinhos de Jerez, mas tem um portfólio amplo que vai além dos fortificados e inclui tanto vinhos tranquilos quanto espumantes. É o caso do Colet Navazos Extra Brut 2018, que chega agora ao mercado pela importadora Cave Léman. É produzido com a uva Xarel-Lo (que entra no corte dos tradicionais espumantes espanhóis de cava) pelo método tradicional, com segunda fermentação em garrafa, fica 30 meses em contato com as leveduras e recebe Amontillado e Palo Cortado da Navazos no licor de expedição após o degorgement (a retirada das leveduras), aproximando o universo do jerez e do champagne. É muito aromático, bastante seco e bem fresco.

Marchese Antinori Cuveée Royale Franciacorta (R$ 415)

Os vinhos Franciacorta são produzidos na região da província de Bréscia, na Lombardia, Itália. Vêm chamando a atenção dos enófilos pela alta qualidade dos espumantes feitos pelo método clássico com três variedades de uva: Chardonnay, Pinot Noir (ou Nero, como é chamada por lá) e Pinot Bianco. Este rótulo é feito pela Marchese Antinori, potência responsável pelo ícone supertoscano Tignanello e é delicado, com grande cremosidade e aromas de frutas brancas e fermento, tradicional desse tipo de espumante, e importado pela Berkmann. Para acompanhar vegetais, peixes ou carnes brancas delicadas.

Francoise Bedel Dis, Vin Secret Champagne (R$ 794)

Este rótulo, importado pela Anima Vinum, é uma ótima oportunidade de degustar um champagne de um pequeno produtor que coloca a variedade Pinot Meunier em primeiro plano. Ela representa 75% do blend, completo com 20% de Pinot Noir e apenas 5% de Chardonnay. Tem aromas frutados, florais e de fermento e frutos secos, além de grande cremosidade e acidez muito alta. Complexo e elegante, para fazer bonito à mesa.

Veuve Clicquot La Grande Dame (R$ 1.500)

Tradicionalmente, os espumantes da região de Champagne, na França, não levam a indicação da data em que foram produzidos. São feitos para que o consumidor encontre sempre o mesmo perfil de sabor, independente do ano em que ele foi engarrafado. Existem, no entanto, versões safradas. É o caso do Veuve Clicquot La Grande Dame 2015, rótulo lançado apenas em safras especiais, que chegou ao Brasil neste ano. Segundo o enólogo Emmanuel Gouvernet, trata-se de uma expressão das oito melhores parcelas da propriedade. Como é tradição, uma artista diferente assina o design da caixa e do rótulo. Neste ano, a escolhida foi a italiana Paola Paronetto.