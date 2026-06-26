Craque da moda: Quem é a mulher por trás do visual de craques como Vinicius Jr. e Lamine Yamal?

Antes mesmo de a bola rolar, alguns jogadores já conquistaram o jogo da imagem. Nos corredores dos aeroportos, nas primeiras filas dos desfiles ou diante dos flashes de uma premiação, o futebol veste uma nova pele, que passa pelas mãos de uma geração de stylists que entende que roupa também conta histórias.

Entre os nomes mais influentes desse movimento está Ana Sotillo. A espanhola, baseada em Madri, tornou-se uma das profissionais mais requisitadas do futebol europeu ao construir a identidade visual de atletas como Vinicius Jr., Lamine Yamal e outros protagonistas da nova geração.

Longe da lógica de simplesmente vestir celebridades com peças de luxo, Ana trabalha como uma intérprete de personalidade – na mesma linha da italiana Ilaria Urbinati, que repaginou Wagner Moura rumo ao Oscar. O objetivo da espanhola, porém, é traduzir para a moda aquilo que cada jogador representa dentro e fora de campo. O resultado são produções que misturam referências urbanas, cultura sneaker, alfaiataria contemporânea e marcas independentes, criando uma linguagem própria para cada cliente.

Com Vinicius Jr., a stylist explora o lado mais criativo e ousado do atacante brasileiro. Cores vibrantes, silhuetas amplas e referências ao universo hip-hop aparecem com frequência em composições que refletem a energia e a confiança do jogador do Real Madrid. Já no trabalho com Lamine Yamal, um dos maiores talentos da nova geração espanhola e atual jogador do Barcelona, a proposta é preservar a conexão com suas origens e com a cultura das ruas, equilibrando luxo e autenticidade.

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Nascida em Sevilha, Ana começou a carreira no universo da moda ainda jovem e hoje comanda um estúdio dedicado a styling, direção criativa e consultoria de imagem. Sua carteira de clientes também inclui músicos, atores e atletas do futebol feminino, consolidando seu nome como uma das vozes mais relevantes da moda esportiva contemporânea.

Em um momento em que os jogadores se transformam em embaixadores culturais tão influentes quanto atletas, o trabalho de Ana ajuda a redefinir a imagem masculina na moda, fazendo da própria imagem uma extensão do talento que exibem nos gramados.

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