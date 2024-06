Conheça as tendências mais quentes da moda, segundo o Pinterest

Da produção rock n´roll ao confortável estilo “tomboy” (com itens masculinos adaptados ao guarda-roupa feminino); do vintage ao new wave dos anos 1980; das padronagens que vão do xadrez ao animal print; do futurismo aos looks de escritório, potencializados pela estética geek, com um guarda roupa sofisticado e cheio de elementos; e até o balonê. Essas são algumas das tendências elencadas no novo relatório de verão de 2024 do Pinterest, pautado em experimentações, expressão e até uma certa ousadia. Segundo a plataforma de imagens, o clima realmente vai esquentar com a criação de looks únicos, que combinam as influências do passado aliadas ao retorno da moda maximalista com novas silhuetas e estéticas do futuro.

A moda “comfy” resiste…

De acordo com o Pinterest, o verão dará muito destaque ao estilo “tomboy”, com itens considerados masculinos, mas bem largos e confortáveis, bem ao estilo da cantora Billie Eilish. No relatório, a plataforma destaca um aumento grande na procura pelo termo “mulher tomboy”, que contabiliza mais de 3.900%, das buscas em tendências; seguido por “looks folgados” (290%) e “camisas oversized (175%).

Rockers e corporativas, porém, chiques

No relatório, o Pinterest também traz duas vertentes bem fortes como tendência para os próximos meses: o rock n´roll e o “geek chic”

O primeiro, rock n´roll, corresponde a mais de 1050% das buscas em seu banco de imagens, especialmente os itens de couro (+470%), como usa e abusa a atriz Julia Fox, e elementos que remetem à new wave, com suas misturas inusitadas e coloridas, direto dos anos 1980 (+135%)

Já a moda corporativa vem pontuada pela estética “geek chic” – ou inteligente – que monta looks clássicos de escritório dos anos 2000, mas com elementos retrô ou modernos em peças como saias lápis, camisas sociais, blazers, saias plissadas, mocassins e óculos de grau. No Pinterest, essa tendência teve um aumento de 870% no último ano, com coletes e saias, correspondendo a 160% e blazers, a 280%.

Retrô x Futuro

Outras referências muito buscadas na plataforma dizem respeito ao passado e futuro. As influências retrô surgem em estampas e modelagens clássicas tais como o xadrez que aumentou em 770% e a padronagem de leopardo, que associada aos biquínis, registrou crescimento de 410%. Nas silhuetas antigas, saíram na frente as buscas por “saia bolha” (340%) e “saia bufante” (220%), ambos os termos ligados à tradicional saia balonê.

No lado futurista, o relatório refere-se à estética Y3K, com abordagens do cybercore, movimento da moda que envolve todas as coisas futuras imaginadas no passado como, por exemplo, o modelo Thierry Mugler de 1995, usado pela musa Gen Z, Zendaya, no lançamento do filme Duna – Parte II. No Pinterest, a busca por “looks futuristas” cresceu 6.030%, com elementos que remetem à tendência, especialmente os tênis prateados (200%) e a cor verde-limão (460%).