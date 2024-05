MET Gala 2024: Veja os melhores looks da noite

Nesta segunda-feira, 6, em Nova York, acontece a edição 2024 do Met Gala, um dos eventos mais importantes da indústria da moda, que abre a exposição anual do museu Metropolitan, exibida entre maio e setembro, e arrecada fundos para o Costume Institute, departamento fashion da instituição, dirigido pela editora de moda britânica Anna Wintour, anfitriã do baile.

Além dela, mais quatro co-anfitriões, Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny e Chris Hermsworth, receberão os convidados para o baile que este ano traz como tema, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Belas Adormecidas: Despertando a Moda”), que tem o intuito de “dar nova vida a objetos históricos por meio de ativações criativas e imersivas projetadas para transmitir cheiros, sons, texturas e movimentos de roupas que não podem mais interagir diretamente com o corpo.”

De qualquer forma, o baile é famoso pelo seu red carpet, que este ano, dado o tema sobre os “tesouros adormecidos” – roupas extremamente raras do acervo do museu – deve trazer muitos looks vintage e especiais, em homenagem a eles.

A seguir, os melhores looks com comentários da stylist e consultora de moda, Manu Carvalho: