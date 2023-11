Com novo álbum no topo das paradas, os Rolling Stones investem na moda

Parcerias de marcas com artistas já é algo comum no universo da moda, mas algumas valem a atenção por resgatar símbolos culturais icônicos, que trazem não só a nostalgia, como evienciam uma forma interessante de enxergar como as preferências de consumo refletem as mudanças de valores que ocorreram ao longo do tempo.

Entre esses ícones está, sem dúvida, o tênis, que criado para a prática de esportes, virou um dos objetos mais cultuados como item de desejo da atualidade. Não à toa, movimenta anualmente um mercado avaliado em cerca de 115 bilhões de dólares, graças ao poder don marketing e das redes sociais, potencializado pelo culto às celebridades – está aí o Air Jordan, parceria da Nike com o ídolo do basquete Michael Jordan que não nos deixa mentir – com o primeiro tênis da linha produzido em 1984, é até hoje o sonho de muita gente ao redor do mundo.

Agora, eis que surge um novo tênis, forte candidato a virar desejo de consumo: os Skechers Street x The Rolling Stones, dois modelos estilo jogger da marca americana Skechers, criados em parceria com a lendária banda britânica, que trazem a icônica boca com a língua para fora, símbolo do grupo, como estampa. “Adoramos fazer parcerias com marcas que oferecem ótimos produtos e dar aos nossos fãs algo novo que eles possam desfrutar”, disseram os Rolling Stones.

Segundo a grife, os dois modelos, UNO e Classic Cup, foram desenvolvidos com palmilha macia, interior acolchoado e solados preparados para amortecer os passos “até em pedras que rolam”. No Brasil serão vendidos por R$ 749,99 (UNO) e R$ 629,99 (Classic Cup).

Timing perfeito que casa com o recente lançamento do novo álbum da banda de Mick Jagger, “Hackney Diamonds”, que na primeira semana vendeu mais de 72 mil cópias no Reino Unido, alcançando o topo dos mais vendidos por lá. Nos Estados Unidos, o 28º disco do grupo também está no TOP 10, fazendo com que os Stones sejam a única banda da história a colocar pelo menos um álbum entre os dez mais das paradas americanas durante sete décadas.

