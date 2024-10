Com coleção inspirada no verão italiano, Gefferson Vila Nova quer democratizar a moda

Durante 20 dias, o estilista baiano Gefferson Vila Nova viajou pela Itália. Viu o pôr-do-sol deslumbrante da Costa Amalfitana, observou as pessoas conversando, viajou de carro, comeu em restaurantes absorveu o que pode. Tudo o que viu – e sentiu – foi transformado na coleção Amore, que ele apresentou na tarde de quarta-feira, 16, na passarela da São Paulo Fashion Week. “Quis criar um desfile que as pessoas lembrassem, daqui 40 dias ou 3 anos. Podem não lembrar exatamente das peças, mas das nuances de cores e do que sentiram naquele momento”, conta o designer.

Na paleta de cores, o predomínio do branco e do preto com elementos azuis, amarelos e creme. Shorts curtos de alfaiataria, camisas, trench coats, jaquetas corta-vento inspiradas em roupas esportivas, mas feitas com algodão. Camisetas estampadas também remetem à Itália, com desenhos das scooters Vespa e de limões sicilianos – esses também presentes em bolsas. Os cortes das peças também remetem ao streetwear: são camisetas e camisas oversized e calças mais largas.

O desfile na 58ª edição da SPFW marca um momento especial da trajetória de Vila Nova. Em agosto deste ano, o estilista passou a oferecer suas criações na loja multimarcas Entourage, em Lisboa, Portugal. “Eles querem roupa boa. Como em todo mercado, querem se sentir confortáveis. E minha roupa é boa, bonita e confortável”, diz ele. “É uma roupa do Brasil, mas com linguagem internacional”.

A estratégia de levar suas roupas para fora está ligada a uma busca de Vila Nova por democratizar o acesso. “Eu uso bons materiais. E digo que é possível equilibrar as contas para manter a qualidade e, ao mesmo tempo, tornar aquela peça acessível”, conta ele. O designer conta que as peças têm tiragem limitada, sim, mas por conta do método de produção, mais cuidadoso. “Tem uma questão de ser um pouco mais exclusivo por conta da tiragem, mas não faço uma quantidade menor só para tornar exclusivo, entende?”.

E vê a participação do público em um evento como a SPFW fundamental. “É um movimento muito importante. Porque você forma uma plateia nova. Educa as pessoas a consumirem o produto nacional e os designers nacionais. E por isso é preciso oferecer desde um produto de entrada, como uma t-shirt, até outras peças, como calças e blazers”.

Confira alguns dos looks da coleção Amore:

