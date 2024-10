Por que Camila Queiroz exerce tanto fascínio na passarela?

Parecia porta de show de rock. Filas enormes e uma intensa aglomeração tomaram conta dos corredores do Pavilhão das Culturas Brasileiras para a apresentação da Bold Strap, última da quarta-feira, 16, no São Paulo Fashion Week. Mesmo com duas horas de atraso, porém, ninguém arredou pé: todos queriam ver Camila Queiroz na passarela.

Às 23h30, após uma pequena performance sensual de duas dançarinas, a top model surgiu fazendo pose, de lingerie preta, sob aplausos e gritos da plateia. Seguiu o desfile, com homens e mulheres vestidos para matar, em looks transparentes, feitos de couro, látex e seda, característicos da marca.

Camila ainda fez mais uma entrada. Dessa vez em uma lingerie nude e transparente, mas não menos sexy no corpo da atriz, que naquela atmosfera fetichista, fez lembrar a Angel, de “Verdades Secretas”. E claro, provocou uma reação frenética dos convidados, que esperaram firmes e fortes na intenção de vê-la de perto e em ação.

Verdade seja dita: embora seja a eterna Angel, Camila é uma estrela de luz própria. Brilhou e, literalmente, salvou a noite.

Veja Camila Queiroz na passarela da Bold Strap: