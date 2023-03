Cadeiras de balanço, verde… Descubra as tendências de decoração do ano

Existem muitas maneiras de decorar uma casa ou um apartamento. Mas além do gosto pessoal, as tendências de decoração podem ajudar, e muito, a não só criar inspirações, como aproveitar bem os espaços e acertar nos ambientes que farão parte de sua vida dali em diante. Elas variam ano a ano, mas alguns estilos permanecem em alta. E mesmo com algumas estéticas sempre aparecendo, é bom dar aquele toque diferente, capaz de transformar um ambiente. Algumas tendências de decoração de 2023 são exatamente sobre isso.

Nas cores, por exemplo, fala-se muito nos tons de verde e no terroso ocre. Com propostas opostas – eles podem perfeitamente combinar entre si ou com outras cores. O verde, por exemplo, é associado à saúde, tranquilidade e equilíbrio, portanto, escolher essa tonalidade vai garantir uma sensação well-being em sua casa. “Se misturados com madeira, os tons de verde trazem sofisticação ao ambiente, deixa elegante”, diz Henrique Freneda, designer de interiores e apresentador do programa Reforma Surpresa!, que dá dicas simples e eficientes de construção e decoração, por meio da reforma de cômodos de casas e apartamentos, e estreia na próxima segunda-feira 13, no canal Lifetime.

Outro tom muito pedido em 2023 é o ocre, que faz parte do conjunto de tons do amarelo pendendo um pouco mais para o marrom. “É uma cor que aquece o ambiente, deixa o espaço mais acolhedor”, explica o designer. O ocre também é perfeito para dar destaque à decoração de cores neutras.

Em elementos, as tendências de 2023 destacam as divisórias vazadas, de madeira ripada (que, aliás, vai muito bem com o verde) e transparentes como as de vidro. “Elas separam os ambientes, mas ao mesmo tempo, deixam tudo integrado”, completa Freneda, que em 2021 teve seu espaço, o living de saída, considerado um dos mais criativos da mostra de decoração CASACOR, em São Paulo. “A integração dos ambientes é uma tendência forte na decoração e continua em alta porque é fato que as pessoas passam mais tempo em casa”, acrescenta.

Por fim, o especialista aponta as cadeiras de balanço como uma das mais desejadas do ano. “Elas ficam incríveis tanto em áreas internas, quanto externas”, aponta Freneda. Ele, porém, chama a atenção para a instalação, em que a estrutura do imóvel deve ser fator determinante. “O melhor é atestar com um profissional se o teto tem condições de receber o gancho com segurança”, acrescenta. Visto isso, as cadeiras de balanço são lúdicas e muito estilosas, podendo adicionar um charme extra ao ambiente.