Brasil é o país com mais opções para veganos na América Latina

Levantamento realizado pela plataforma americana Happy Cow e pela organização sem fins lucrativos britânica Veganuary, ambas criadas com o objetivo de promover o veganismo, analisou restaurantes e negócios que oferecem opções de alimentação baseada em vegetais na América Latina. A pesquisa mostra que o Brasil lidera o ranking dos países e cidades mais veganas da região, seguido por México, Argentina, Colômbia e Chile. São Paulo está em primeiro lugar no ranking de cidades latinas dentro desse mesmo perfil — Rio de Janeiro e Porto Alegre também estão entre os dez mais.

Na América Latina, que tem mais de 9 mil locais com opções veganas, o Brasil lidera o ranking de ofertas desse gênero do continente, com 32,4% do total, seguido pelo México, com 25,9%; Argentina com 10,6%; Colômbia, com 10,1%, e Chile, com 8,4%. “[Com esses números] podemos ver como o aumento da demanda de pessoas que abriram mão de produtos de origem animal contribui para que restaurantes e diferentes empresas possam oferecer uma oferta cada vez maior”, disse Mauricio Serrano, diretor de Veganuary na América Latina.

O Brasil tem mais de 2.900 locais com opções para quem segue uma alimentação baseada em vegetais. Da mesma forma, São Paulo conta com 573 alternativas. No país, os restaurantes têm preferência sobre a entrega a domicílio, o que destoa do resto do continente. Em relação às cidades, as que apresentam maior presença desse serviço são Rio de Janeiro e São Paulo.

O México é o país latino americano com maior número de restaurantes completamente veganos (447), seguido do Brasil (418) e da Colômbia (120). São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México, Santiago, Bogotá e Rio de Janeiro são as cidades que oferecem mais opções nessa categoria. Quanto às lojas veganas especializadas, o crescimento ainda é lento na região, mas o Brasil está na frente, seguido de Chile, Argentina e México. “Alguns desses países sempre foram considerados extremamente difíceis para os veganos, mas hoje algumas empresas latino-americanas chegam a liderar o mundo em inovação”, disse Eric Brent, fundador da HappyCow.

O estudo analisou a oferta vegetal da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai, Paraguai, Peru, México e Venezuela, e considerou todos os dados fornecidos pelo aplicativo HappyCow, que categoriza os diferentes negócios — restaurantes, lojas de produtos naturais, lojas veganas, padarias, delivery, lanchonete, sorveteria e food truck, entre outros — em veganos, vegetarianos e com opção vegana.