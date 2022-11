Arroz harmoniza com champagne: projeto reúne criações inéditas de chefs

O Brasil é hoje um dos destinos mais atrativos para o mercado do vinho. Em 2021, o país subiu 12 posições e hoje está em 14º no ranking elaborado pela consultoria Wine Intelligence. Portanto, é natural que tenha papel importante em eventos realizados pelos principais produtores do mundo.

É o caso da iniciativa Single Ingredient, da Maison Krug. Todos os anos, desde 2015, a vinícola escolhe um ingrediente que deverá ser o destaque de pratos criados por chefs espalhados pelo planeta. Batata e cebola são dois exemplos de anos anteriores. Neste ano, o selecionado foi o arroz.

O Brasil é o único representante da América Latina, com uma embaixada, como são chamados os restaurantes parceiros da Krug, em São Paulo. Trata-se do restaurante Kinoshita, que entre 2015 e 2020 recebeu uma estrela do prestigioso Guia Michelin (que hoje não faz mais a avaliação de nenhum endereço no Brasil).

O chef Alberto Hideo Morisawa, que comanda a cozinha do Kinoshita, preparou um prato especial chamado Sushi Shojin, que consiste em quatro sushis vegetarianos, preparados com shitake, aspargo, berinjela e pimentão vermelho – os dois últimos com uma atenção ao visual, que remete aos sushis preparados com peixe. “O arroz é o ingrediente mais importante na parte cultural da minha herança japonesa, onde é consumido do café da manhã ao jantar. E em meu país de origem, o Brasil, o arroz também desempenha um papel fundamental, ao lado do feijão, em nossas refeições cotidianas”, diz Morisawa. O prato integra o omakase, menu degustação de nove tempos, cujo valor é R$ 2.367,81 (os centavos fazem referência ao código internacional de discagem do Japão).

A sugestão de harmonização é o Grande Cuvée, principal rótulo da Krug. Embora não seja safrado, ou seja, não tenha uma indicação do ano em que foi produzido, ele ganha uma edição diferente a cada ano, desde a fundação da vinícola, em 1843. Atualmente, encontra-se na 170ª edição, feita com um blend de 51% pinot noir, 38% chardonnay e 11% pinot meunier a partir da mistura de mais de 120 vinhos, o mais recente datado de 2014, e o mais antigo de 1998. Embora jovem para um grande cuvée, é acessível, com aromas florais, de frutas cítricas secas, biscoito e gengibre. Na boca, oferece um ataque de acidez e frescor, seguido por densidade e cremosidade e um final persistente.

Esta também é a primeira vez que as receitas dos chefs parceiros são compiladas em livro. Há uma edição física de Rice Here Right Now, título do volume, mas sua distribuição é restrita às embaixadas da Krug. O material, no entanto, pode ser encontrado na íntegra no site do projeto, neste link.