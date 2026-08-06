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Comportamento

Agora com Bruna Marquezine, o passado problemático de Shawn Mendes com ex-namorada

Relação anterior mobilizou fãs e foi marcada pela volatilidade

Por Flávio Monteiro 6 ago 2026, 12h21 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h53
Shawn Mendes
O cantor Shawn Mendes (Jeff Kravitz/Getty Images)
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O cantor Shawn Mendes tornou público, na última terça-feira, 4, que está em um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine. Embora o romance já fosse conhecido no Brasil, ele só foi comentado publicamente pelo canadense em uma postagem no Instagram, onde parabenizou a amada por seu aniversário. Aos 27 anos, o canadense já está acostumado a lidar com relacionamentos midiáticos. Antes de Bruna, o cantor se envolveu com celebridades como Sabrina Carpenter e Hailey Bieber. Nenhum romance, no entanto, ganhou tanta repercussão quanto o volátil namoro vivido com a cantora Camila Cabello.

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A relação começou em 2019, com a dupla sendo elogiada pelos fãs por sua química marcante. O namoro impulsionou o sucesso de Señorita, música gravada em parceria que se tornou um fenômeno mundial, e durou até 2021, quando anunciaram o término. Segundo a revista People, a relação se fortaleceu durante o isolamento provocado pela pandemia de Covid-19, período em que passaram meses juntos em Miami.

Com a retomada da rotina de trabalho após o lockdown, porém, o casal acabou se distanciando. Os dois ainda ensaiaram uma reconciliação em 2023, mas a tentativa durou pouco. Posteriormente, Camila classificou a recaída como uma “atitude impulsiva” e afirmou que a experiência a ajudou a perceber que os dois não eram tão compatíveis quanto imaginavam.

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