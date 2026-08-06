A cobertura de Bruna Marquezine com vista privilegiada e sofisticação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Desde 2023, Bruna Marquezine vive em uma cobertura em São Conrado, que chama a atenção pela combinação de sofisticação e discrição. Localizado de frente para a praia, o imóvel tem vista panorâmica para o mar e para a Pedra da Gávea, um dos cartões-postais da zona sul do Rio de Janeiro.

A decoração segue uma proposta minimalista, com predominância de tons claros, móveis de design moderno e ambientes amplos e integrados. A varanda, cercada por painéis de vidro, funciona como uma extensão da sala, dando destaque para a paisagem. Enquanto isso, grandes janelas garantem iluminação natural em todos os cômodos. Plantas, obras de arte e peças de madeira ajudam a criar um clima acolhedor sem abrir mão da elegância.

O imóvel ganhou ainda mais visibilidade por aparecer em registros compartilhados pela atriz nas redes sociais e em visitas do seu namorado, o cantor Shawn Mendes. Bruna, porém, parece ter planos de mudança. Rumores indicam que ela está deixando a cobertura em busca de mais privacidade e espaço.

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