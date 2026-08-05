A repercussão internacional da declaração de Shawn Mendes a Bruna Marquezine

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Shawn Mendes e Bruna Marquezine assumem namoro publicamente! O cantor canadense fez uma declaração emocionante no Instagram em homenagem ao aniversário da atriz, confirmando o relacionamento que já durava desde 2025. A notícia gerou grande repercussão na imprensa internacional, com destaque para People e TMZ.

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O cantor Shawn Mendes assumiu publicamente seu namoro com a atriz Bruna Marquezine na última terça-feira, 4, quando publicou uma postagem em homenagem ao aniversário da amada no Instagram. Embora o casal esteja junto desde o fim de 2025, foi a primeira vez que um dos dois se manifestou oficialmente sobre o assunto, levando a uma intensa repercussão junto à imprensa internacional.

A revista americana People fez questão de produzir duas matérias sobre a declaração, inicialmente afirmando que Shawn “compartilhou uma emocionante mensagem de aniversário” para sua nova namorada, e depois produzindo um perfil contextualizando seus leitores acerca de quem é Bruna Marquezine. Já o portal de notícias TMZ afirmou que o canadense “declarou publicamente o amor por Bruna em português, escrevendo ‘Eu te amo muito muito muitoo'”.

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