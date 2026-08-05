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Comportamento

A repercussão internacional da declaração de Shawn Mendes a Bruna Marquezine

Canadense assumiu namoro com atriz em postagem de aniversário nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 5 ago 2026, 17h28 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h50
Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Shawn Mendes e Bruna Marquezine (Redes Sociais/Reprodução)
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A repercussão internacional da declaração de Shawn Mendes a Bruna Marquezine Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Shawn Mendes assumiu publicamente seu namoro com a atriz Bruna Marquezine na última terça-feira, 4, quando publicou uma postagem em homenagem ao aniversário da amada no Instagram. Embora o casal esteja junto desde o fim de 2025, foi a primeira vez que um dos dois se manifestou oficialmente sobre o assunto, levando a uma intensa repercussão junto à imprensa internacional.

A revista americana People fez questão de produzir duas matérias sobre a declaração, inicialmente afirmando que Shawn “compartilhou uma emocionante mensagem de aniversário” para sua nova namorada, e depois produzindo um perfil contextualizando seus leitores acerca de quem é Bruna Marquezine. Já o portal de notícias TMZ afirmou que o canadense “declarou publicamente o amor por Bruna em português, escrevendo ‘Eu te amo muito muito muitoo'”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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