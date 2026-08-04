O restaurante que Shawn Mendes levou Bruna Marquezine para comemorar aniversário com menu surpresa
Makoto San foi escolhido como palco de reunião com Sasha e João Lucas
Shawn Mendes e Bruna Marquezine iniciaram a semana de aniversário da atriz em grande estilo. O casal foi visto jantando no Makoto San, um luxuoso restaurante japonês em São Paulo, no último sábado, 1º. Acompanhados de Sasha Meneghel e João Lucas, os famosos experimentaram uma inusitada e exclusiva experiência gastronômica.
Inaugurado em 2017, o local é dedicado ao omakassê, uma forma de degustação na qual o chefe é responsável por selecionar os pratos do cliente, que muitas vezes não faz ideia do que vai consumir no dia. Com um preço salgado de R$ 1.000 por pessoa — sem incluir a bebida —, um jantar no Makoto San facilmente chega a cifras irreais para a grande maioria do público.
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