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Gastronomia

O restaurante que Shawn Mendes levou Bruna Marquezine para comemorar aniversário com menu surpresa

Makoto San foi escolhido como palco de reunião com Sasha e João Lucas

Por Flávio Monteiro 4 ago 2026, 18h36 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h36
Sete pessoas sorridentes posam em um restaurante. Quatro clientes, incluindo Shawn Mendes e Bruna Marquezine, abraçam três chefs asiáticos, dois homens e uma mulher, que vestem uniformes brancos e pretos. Uma mesa de madeira com pratos e celulares está em primeiro plano
Da esquerda para a direita: Sasha Meneghel, João Lucas, Shawn Mendes e Bruna Marquezine se reúnem em restaurante japonês (Reprodução/Twitter)
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O restaurante que Shawn Mendes levou Bruna Marquezine para comemorar aniversário com menu surpresa Priorizar nos meus resultados Google

Shawn Mendes e Bruna Marquezine iniciaram a semana de aniversário da atriz em grande estilo. O casal foi visto jantando no Makoto San, um luxuoso restaurante japonês em São Paulo, no último sábado, 1º. Acompanhados de Sasha Meneghel e João Lucas, os famosos experimentaram uma inusitada e exclusiva experiência gastronômica.

Inaugurado em 2017, o local é dedicado ao omakassê, uma forma de degustação na qual o chefe é responsável por selecionar os pratos do cliente, que muitas vezes não faz ideia do que vai consumir no dia. Com um preço salgado de R$ 1.000 por pessoa — sem incluir a bebida —, um jantar no Makoto San facilmente chega a cifras irreais para a grande maioria do público.

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TAGS:
Bruna Marquezine
Gente
shawn mendes
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