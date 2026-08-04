Em aniversário de Bruna Marquezine, Shawn Mendes se declara: ‘Você mudou minha vida’

O cantor Shawn Mendes fez uma declaração apaixonada para a namorada, Bruna Marquezine, nesta terça-feira, 4, dia no qual a atriz faz aniversário. Em uma publicação no Instagram, o canadense compartilhou momentos com a companheira e afirmou que ela “mudou sua vida”.

“Você é uma luz e uma mãe em cada cômodo que você entra. Sem querer ser muito meloso, mas você realmente mudou minha vida e sou muito, muito grato por ter você. Eu te amo muito muito muito”, disse Shawn.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Shawn Mendes (@shawnmendes)

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