A viagem de Bruna Marquezine e Shawn Mendes a Angola

Shawn Mendes e Bruna Marquezine chamaram a atenção dos fãs ao participarem de uma ação social voltada a crianças em Angola. O momento aconteceu na última quinta-feira, 20, e foi registrado em um vídeo compartilhado nas redes sociais pela missionária Elisa Essoko, que mostra o cantor canadense tocando violão e se apresentando para crianças do projeto Aldeia Nissi.

“Imagina a cena: Shawn cantando a música dele lado a lado com eles. Pura magia. Momentos como esse mostram o poder da música de transformar vidas. Foi tão gostoso”, escreveu Elisa. Em outra publicação, a missionária compartilhou uma foto ao lado de Bruna Marquezine e agradeceu à atriz pelo encontro. “Obrigada por todo carinho, pelas conversas e por abraçar a nossa causa com tanto coração”, escreveu.

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