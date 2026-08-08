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Cultura

Shawn Mendes: do terreiro com Ivete ao culto com Bruna Marquezine

Cantor canadense passa temporada ao lado da namorada

Por Giovanna Fraguito 8 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 11h02
Bruna Marquezine, Shawn Mendes e Ivete Sangalo
Bruna Marquezine, Shawn Mendes e Ivete Sangalo (X/Reprodução)
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O cantor canadense Shawn Mendes está cada vez mais brasileiro e vivendo as mais diversas experiências no país. No domingo, 2, ele aproveitou para participar de um culto na igreja Por Amor, em São Caetano do Sul, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele chegou ao local acompanhado da namorada Bruna Marquezine, e dos amigos Sasha Meneghel e João Lucas, ex-cantor gospel. A presença do artista, é claro, não passou despercebida. Fãs que estavam no culto compartilharam vídeos nas redes sociais e aproveitaram para tietar o cantor.

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Essa não foi a primeira experiência religiosa do cantor no Brasil. Em novembro de 2025, Shawn também visitou um terreiro de religião de matriz africana em Salvador, acompanhado de Ivete Sangalo.

Nas últimas semanas, ele ainda foi visto em diferentes passeios com Bruna, Sasha e João Lucas, além de marcar presença na segunda noite de O Último Voo da Nave, de Xuxa, em São Paulo.

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