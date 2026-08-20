A semelhança de irmã com Bruna Marquezine: também quer ser atriz

A irmã de Bruna Marquezine, 31 anos, deu um passo importante na carreira artística e também no nome profissional. Além de chamar atenção pela semelhança com a atriz, Luana Maia, 21, foi apresentada como Luana Marquezine ao ser anunciada, nesta quarta-feira, 19, como novo talento de uma agência de artistas.

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa divulgou que a jovem transita entre a dança, as artes cênicas e visuais. “Luana Marquezine transita por diferentes linguagens criativas e começa a construir seu caminho no universo artístico e digital”, informa a post na legenda de uma foto da artista descrita como “novo talento”.

A novidade foi celebrada pela irmã, que compartilhou o anúncio nas redes sociais. Vale lembrar que o sobrenome Marquezine também foi adotado pela atriz como homenagem à avó da família.

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