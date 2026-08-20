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Cultura

A semelhança de irmã com Bruna Marquezine: também quer ser atriz

Luana entrou para a carreira artística

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 11h40 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h29
Duas mulheres jovens sorrindo, de mãos dadas, em frente a uma porta azul. A da esquerda veste um vestido longo bege de renda, e a da direita, um top e saia brancos de cetim com fenda lateral
Bruna Marquezine com a irmã, Luana (Instagram/Reprodução)
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A irmã de Bruna Marquezine, 31 anos, deu um passo importante na carreira artística e também no nome profissional. Além de chamar atenção pela semelhança com a atriz, Luana Maia, 21, foi apresentada como Luana Marquezine ao ser anunciada, nesta quarta-feira, 19, como novo talento de uma agência de artistas.

Close-up em preto e branco de uma mulher jovem com cabelo ondulado e mechas claras, olhando diretamente para frente com a mão direita tocando a têmpora
Luana, irmã de Bruna marquezine (Instagram/Reprodução)

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa divulgou que a jovem transita entre a dança, as artes cênicas e visuais. “Luana Marquezine transita por diferentes linguagens criativas e começa a construir seu caminho no universo artístico e digital”, informa a post na legenda de uma foto da artista descrita como “novo talento”.

A novidade foi celebrada pela irmã, que compartilhou o anúncio nas redes sociais. Vale lembrar que o sobrenome Marquezine também foi adotado pela atriz como homenagem à avó da família.

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