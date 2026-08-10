Bruna Marquezine fatura alto por erro de Shawn Mendes com cerveja

A atriz Bruna Marquezine se saiu bem ao aproveitar um erro cometido pelo namorado, o cantor Shawn Mendes, em uma publicação no Instagram para transformar a situação em uma nova oportunidade publicitária. No último sábado, 8, a atriz surgiu em uma campanha da cerveja Corona, marca da qual é garota-propaganda, e brincou com o fato de o canadense ter publicado uma foto em que os dois aparecem bebendo Heineken, uma das concorrentes da marca.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

No vídeo, publicado no Instagram da atriz, Bruna aparece abrindo uma garrafa de cerveja que está fora do enquadramento. Na sequência, ela aproxima a bebida da câmera e revela que se trata de uma Corona. Depois, coloca uma fatia de limão na garrafa e olha para o espectador: “Que foi? Cê achou que ia ser o quê?”. Em seguida, Bruna começa a rir e toma um gole da cerveja, encerrando a peça com um tom bem-humorado que arrancou elogios dos seguidores.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026