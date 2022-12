10 espumantes para celebrar a chegada do ano novo

A virada do ano está se aproximando e é tradição abrir uma garrafa de espumante para celebrar a chegada do novo ciclo. Para te ajudar a escolher o rótulo ideal, preparamos um guia com 10 sugestões. A lista privilegia os rótulos nacionais. Afinal, a produção vinícola brasileira é conhecida internacionalmente justamente por conta de suas borbulhas. Mas há opções para quem procura alternativas internacionais.

Casa Perini Aquarela Rosé

Em 2017, o espumante Moscatel da Casa Perini foi eleito como o quinto melhor vinho do mundo no ranking anual elaborado pela World Association of Writers & Journalists of Wines & Spirits. Na época, ele era vendido a cerca de R$ 40 e conseguiu bater concorrentes muito mais caros. Desde então, a vinícola se tornou sinônimo de excelente custo benefício. Embora hoje eles sejam vendidos a preços maiores, continuam oferecendo muito. É o caso deste rosé, Aquarela (R$ 90, na loja online da Casa Perini), elaborado com um blend de Moscato Branco, Moscato Giallo e Moscato de Hamburgo.

Ponto Nero Enjoy Alvarinho Brut

Principal casta usada na produção dos grandes vinhos verdes de Portugal, aqui ela é a única uva deste espumante brasileiro (R$ 159, na Famiglia Valduga). Oferece aroma de frutas cítricas, flor de laranjeira e damasco, além de boa acidez e um final longo e refrescante.

Chandon Blanc de Noir Extra Brut

Primeiro espumante da Chandon (R$ 190, na Wine) feito apenas com pinot noir cultivada na região da Serra das Encantadas, em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul, é uma prova da qualidade das uvas produzidas em solo brasileiro. O vinhedo também recebeu uma inédita certificação sustentável, o que pode ser um argumento adicional para quem busca um espumante frutado, com boa acidez e cremosidade na medida para celebrar o ano novo.

Hermann Lírica Crua

O Lírica Crua (R$ 107, na Decanter), da vinícola Hermann, foi o primeiro espumante brasileiro Sur Lie, ou seja, que não passa pelo processo de dégorgement, a filtragem da bebida após a segunda fermentação. O resultado é um espumante turvo, com aromas de frutas cítricas e cremosidade. Hoje, é uma referência e inspirou outros rótulos semelhantes de diversas vinícolas.

Aurora Pinto Bandeira Espumante Extra Brut

Neste ano, o Brasil conquistou sua segunda DO, Denominação de Origem. A primeira, do Vale dos Vinhedos, criada em 2012, estabelecia as regras para espumantes e vinhos tranquilos. Agora, a DO Altos de Pinto Bandeira, a primeira exclusiva de espumantes do hemisfério sul. Este Extra Brut (R$ 100, na Vinícola Aurora) produzido pela Aurora é feito com 60% de chardonnay, 30% pinot noir e 10% de riesling itálico, variedade que se adaptou muito bem ao sul do país, e passa 12 meses em contato com as leveduras. Excelente opção para conhecer as características do terroir da região.

Canti Prosecco Rosé

Embora a denominação de origem italiana Prosecco (que estipula que os espumantes devem ser feitos com a uva glera, antes conhecida como prosecco), seja antiga, a certificação para os espumantes rosé é bem mais recente. O Canti Prosecco Rosé (R$ 120, no VivaVinho) é um dos rótulos pioneiros e oferece um perfil frutado e fresco.

Ferrari Fórmula 1 Edição Limitada

O espumante oficial da Fórmula 1, apesar do nome, não tem nenhuma relação com a escuderia. É produzido na Itália, na região de Trentino, usando uvas tradicionais da França, como chardonnay e pinot noir, castas de Champagne. Este (R$ 337,42, na Decanter) é elaborado com 100% de chardonnay e passa 20 meses em contato com as leveduras antes de ser engarrafado. É elegante, com acidez vibrante e um final longo. Ótimo custo-benefício.

Freixenet Cuvée de Prestige Trepat Brut

A vinícola espanhola é conhecida principalmente pelos rótulos de Cava, denominação para os espumantes produzidos na região. Mas há alguns anos vem expandindo seu portfólio e hoje oferece até vinhos italianos. O Cuvée de Prestige Trepat Brut (R$ 149, no site da Freixenet) é feito na Espanha a partir da variedade Trepal, nativa de Tarragona, na Catalunha. Frutado e elegante, é uma oportunidade de conhecer uma uva mais rara.

Champagne Extra Brut 1er Cru Vendemiaire

O Vendémiaire (R$ 582, na Anima Vinum) é um belíssimo rótulo do Domaine Doyard, que há 12 gerações planta uvas para alguns dos principais produtores de Champagne. Feito com uvas provenientes de vinhedos com idade média de 50 anos, é uma mistura de três safras diferentes: 50% 2014, 30% 2013 e 20% 2012. Oferece aromas de frutas cítricas, abacaxi, mel e amêndoas. Em boca é cremoso, com fruta em primeiro plano. É delicado e elegante, com final fresco. Para quem busca um bom champagne feito por um pequeno produtor.

Krug Grande Cuvée

Uma das vinícolas mais tradicionais responsáveis por rótulos reverenciados de Champagne. Atualmente oferece a 170ª edição do rótulo Grande Cuvée (R$ 2.690, na Divvino), feita com um blend de 51% pinot noir, 38% chardonnay e 11% pinot meunier a partir da mistura de mais de 120 vinhos, o mais recente datado de 2014, e o mais antigo de 1998. Embora jovem para um grande cuvée, é acessível, com aromas florais, de frutas cítricas secas, biscoito e gengibre. Na boca, oferece um ataque de acidez e frescor, seguido por densidade e cremosidade e um final persistente.