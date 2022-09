Silas Malafaia e a discordância que divide bolsonaristas nas eleições

Uma publicação feita pelo pastor Silas Malafaia nesta quarta-feira, 21, gerou uma discussão nas redes. Em um vídeo de 30 segundos, o evangélico declara seu voto nos candidatos do PL Jair Bolsonaro, Cláudio Castro, Sóstenes, Samuel Malafaia e Romário. Este último foi o motivo do desentendimento entre os seguidores do religioso.

Nos comentários, bolsonaristas se indignaram com o apoio de Malafaia ao ex-jogador de futebol ao Senado do Rio de Janeiro. Isso porque boa parte deles faz campanha para a eleição de Daniel Silveira (PTB). O porém: a candidatura do ex-policial está indeferida pelo Tribular Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) após uma condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes de ameaças ao Estado Democrático de Direito.

Ná última pesquisa divulgada pelo Ipec, Romário aparecia no primeiro lugar da disputa para a vaga no Senado, com 33% das intenções de voto. Em seguida aparecem Alessandro Molon (PSB) com 11%, Clarissa (União Brasil) com 10% e Daniel Silveira com 7%.

